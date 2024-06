Συνεχίζει στην Αλ-Γκαράφα του Κατάρ ο Χοσέλου (pics)

Εκτός Ευρώπης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χοσέλου.

Ο Ισπανός φορ θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στην Αλ Γκαράφα, ομάδα του Κατάρ στην οποία προπονητής είναι ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο παίκτης έχει ήδη ανακοινωθεί, καθώς ο σύλλογος της Μέσης Ανατολής τον αγόρασε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 1,5 εκατομμύριο ευρώ.



Ο 34χρονος Χοσέλου έζησε φέτος το… όνειρο, αφού κατέκτησε το Champions League και τη LaLiga με τη «βασίλισσα», σκοράροντας μάλιστα δύο πολύ κρίσιμα γκολ στον δεύτερο ημιτελικό με την Μπάγερν Μονάχου.

Συνολικά στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χοσέλου έπαιξε σε 49 αγώνες και σκόραρε 17 φορές. Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο έμπειρος στράικερ θα αγωνιστεί εκτός Ευρώπης.

Μάλιστα, ο μαδριλένικος σύλλογος αποχαιρέτησε μέσα από τα επίσημα social media του συλλόγου τον Χοσέλου, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην κατάκτηση του 15ου Champions League της ιστορία των μερένχες.

🤍 @JoseluMato9: “Thank you Real Madrid for everything you have helped me to feel throughout my life.”#GraciasJoselu | #RealMadrid

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 28, 2024