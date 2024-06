Με... φόρα συνεχίζουν Καίτη Γαρμπή και Γιώργος Λιβάνης στο «LAV STAGE» - Το νέο live club της παραλιακής

Με τη φόρα της πρεμιέρας… συνεχίστηκε και το δεύτερο Σαββατοκύριακο στο νέο place to be του καλοκαιριού «LAV STAGE»!

Και πως αλλιώς να γινόταν όταν στη σκηνή ανεβαίνει η Καίτη Γαρμπή, η οποία σε κάθε της εμφάνιση προκαλεί εκτοξεύει τη διασκέδαση στα ύψη!

Η «ντίβα της καρδιάς μας», με τις αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες κι έπειτα από τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις της τον χειμώνα στην Αθήνα αλλά και την περιοδεία της στην Αυστραλία, μας υποδέχτηκε πριν από δύο εβδομάδες στο νέο «LAV STAGE» και υποσχέθηκε να μετατρέψει το νέο αυτό χώρο στον πιο… hot προορισμό του καλοκαιριού!

Δεν χρειάστηκε παρά μόνο δύο εβδομάδες για να γίνει το «LAV STAGE» talk of the town και να αρχίσουν τα sold out να έρχονται το ένα μετά το άλλο.

Η ομάδα της επιτυχίας

Μαζί με την Καίτη Γαρμπή είναι ο Γιώργος Λιβάνης.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, ο οποίος διαγράφει τη δική του δυναμική πορεία στη δισκογραφία και τις live εμφανίσεις, δίνει τον δικό του τόνο και ανεβάζει τη διασκέδαση στα ύψη με δυνατές ερμηνείες και την εκρηκτική του ενέργεια on stage.

Μαζί τους ο ανερχόμενος και πολλά υποσχόμενος Δημήτρης Σχοινάς, καθώς και η ταλαντούχα performer, Ματίνα Ζάρα.

Το place to be της διασκέδασης

Ήδη από τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το «LAV STAGE» κέρδισε επάξια τον τίτλο ενός από τα πιο ανατρεπτικά live clubs της πρωτεύουσα!

Όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο «LAV STAGE» δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου το νέο live club να πρωταγωνιστήσει για πολλά ακόμα χρόνια στη νυχτερινή Αθήνα!

Έτσι λοιπόν, οι τέσσερις καλλιτέχνες ανανέωσαν το ραντεβού τους για μοναδικές βραδιές διασκέδασης κάθε Σάββατο και Κυριακή στο νέο place to be της παραλιακής.