Ο γενικός εισαγγελέας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία στράτευσης των 3.000 υπερσυντηρητικών Εβραίων σπουδαστών ταλμουδικών σχολών πρέπει να ξεκινήσει αμέσως, αφαιρώντας από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τα χρονικά περιθώρια διαχείρισης της κατάστασης που δημιουργεί η χθεσινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση αίρεται η εξαίρεση των μελών της υπερορθόδοξης κοινότητας του Ισραήλ από την υποχρεωτική στράτευση που ισχύει για τους υπόλοιπους πολίτες και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αποσταθεροποίηση του ετερόκλητου κυβερνητικού συνασπισμού.

Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι ετοιμάζονται να διαδηλώσουν σήμερα στην Ιερουσαλήμ για να εκφράσουν την οργή τους για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία προβλέπει επίσης την περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης για τους σπουδαστές που αρνούνται να καταταγούν.

