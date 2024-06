Ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ προσγειώθηκε στην Καμπέρα της Αυστραλίας όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τη σύζυγό του Στέλλα και τον πατέρα του Τζον Σίπτον.

Ο Ασάνζ αποβιβάστηκε από ιδιωτικό αεροσκάφος λίγο μετά τις 19:30 τοπική ώρα, (12:30 ώρα Ελλάδας) και χαιρέτισε τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της Καμπέρα προτού πάρει αγκαλιά και φιλήσει τη σύζυγό του.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια αγκάλιασε τον πατέρα του και εισήλθε στον χώρο του αεροδρομίου μαζί με τη νομική του ομάδα.

Η άφιξη του 52χρονου Ασάνζ στην Αυστραλία σηματοδοτεί το τέλος της δικαστικής του οδύσσειας που διήρκεσε σχεδόν 14 χρόνια, πέντε από τα οποία τα πέρασε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς και επτά χρόνια κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ασάνζ βάσει της συμφωνίας που υπέγραψε με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δήλωσε ένοχος για παραβίαση του αμερικανικού νόμου περί κατασκοπείας, κάτι που οδήγησε στην απελευθέρωσή του, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Τα πέντε από αυτά τα πέρασε σε βρετανική φυλακή υψίστης ασφαλείας και τα επτά σε άσυλο στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, αγωνιζόμενος για να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπου βρισκόταν αντιμέτωπος με 18 ποινικές κατηγορίες.

Στο μεταξύ ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ευχαρίστησε τη Βρετανία και τις ΗΠΑ για τη βοήθειά τους, δηλώνοντας «πολύ ικανοποιημένος» που τελείωσε η δικαστική οδύσσεια του Ασάνζ.

Ο Αλμπανέζι επιβεβαίωσε ότι συνομίλησε με τον ιδρυτή του WikiLeaks την ώρα που προσγειωνόταν το αεροσκάφος του, αλλά δεν τον έχει συναντήσει ακόμη.

«Χάρηκα που ήμουν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε», πρόσθεσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, ενώ σημείωσε ότι ο Ασάνζ εξήρε «τις προσπάθειες της αυστραλιανής κυβέρνησης» να πετύχει την απελευθέρωσή του.

Earlier tonight I was pleased to speak with Julian Assange to welcome him home to his family in Australia. pic.twitter.com/r0Yl3iJtdb

— Anthony Albanese (@AlboMP) June 26, 2024