Ο ιδρυτής του Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ, θα δηλώσει ένοχος σε μια κατηγορία κακουργήματος σε μια συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που θα επιλύσει μια μακροχρόνια νομική κόντρα που εκτεινόταν σε πολλές ηπείρους και είχε ως επίκεντρο τη δημοσίευση απόρρητων εγγράφων από τον ιστότοπο Wikileaks, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν αργά τη Δευτέρα.

Ο Ασάνζ αναμένεται να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των Μαριάνων Νήσων, μιας αμερικανικής κοινοπολιτείας στον δυτικό Ειρηνικό, για να δηλώσει ένοχος στην κατηγορία του νόμου περί κατασκοπείας για συνωμοσία με σκοπό την παράνομη απόκτηση και διάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών εθνικής άμυνας, όπως αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε επιστολή που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

Η ομολογία ενοχής, η οποία πρέπει να εγκριθεί από δικαστή, φέρνει ένα απότομο τέλος σε μια ποινική υπόθεση διεθνούς ίντριγκας και στην πολυετή καταδίωξη από την αμερικανική κυβέρνηση ενός εκδότη, του οποίου ο εξαιρετικά δημοφιλής ιστότοπος δημοσίευσης πληροφοριών τον έκανε πολλούς υποστηρικτές της ελευθερίας του Τύπου, να υποστηρίξουν ότι ενεργούσε ως δημοσιογράφος για να αποκαλύψει παρανομίες του αμερικανικού στρατού.

Julian is free!!!!

Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true. THANK YOU. tHANK YOU. THANK YOU.

— Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 25, 2024