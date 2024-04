Ο Μπάιντεν «εξετάζει» το αίτημα να μπει η δίωξη Ασάνζ στο αρχείο

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν (στη φωτογραφία του Reuters/Evan Vucci, επάνω, με τον ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα στον Λευκό Οίκο) δήλωσε χθες Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν αίτημα της Αυστραλίας να τερματιστεί η δίωξη για κατασκοπεία σε βάρος του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ.

Το αυστραλιανό κοινοβούλιο υιοθέτησε τον Φεβρουάριο ψήφισμα, υπέρ του οποίου τάχθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας Αντονι Αλμπανέζι, με το οποίο ζητεί να μπει τέλος στη μακρόχρονη δικαστική περιπέτεια του 52χρονου Αυστραλού.

Outside Australia House, London – calls for the immediate release of WikiLeaks publisher Julian Assange #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/dryhtWSOfX

Ο Τζούλιαν Ασάνζ, που συνελήφθη πριν ακριβώς πέντε χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένει φυλακισμένος σε λονδρέζικη φυλακή υψίστης ασφαλείας και συνεχίζει τον αγώνα για ν’ αποφύγει την έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Αντιμετωπίζει δίωξη από την αμερικανική δικαιοσύνη διότι αποκάλυψε από το 2010 και μετά πάνω από 700.000 εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα που αφορούσαν αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, πάνω απ’ όλα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, και διατρέχει κίνδυνο αν εκδοθεί και καταδικαστεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης ως ακόμη και 175 ετών.

«Το εξετάζουμε», απάντησε λακωνικά ο πρόεδρος Μπάιντεν ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν υπάρχει αμερικανική απάντηση στο αυστραλιανό αίτημα, χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια.

❗️🇦🇺🇺🇸 NOW: Joe Biden admits «we’re considering it» when asked about the Australian request to free Julian Assange pic.twitter.com/nAKfvdDvRb

— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) April 10, 2024