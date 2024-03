Το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης έκδοσής του στις ΗΠΑ έλαβε από το βρετανικό δικαστήριο (High Court) ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο Ασάνζ μπορεί να συνεχίσει την προσφυγή κατά της έκδοσής του σε νέα πλήρη ακροαματική συνεδρίαση, εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παράσχουν «ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις» για το αν μπορεί να επικαλεσθεί την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και για το αν ενδέχεται να απειληθεί με τη θανατική ποινή.

BREAKING: Julian Assange has been granted leave to appeal extradition to the US

Having spent almost five years detained at the UK’s most secure prison the publisher will continue his long detention separated from his young family for revealing war crimes #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/L3L1NZFSAB

