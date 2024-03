Αγωνία για την έκδοση στις ΗΠΑ του Τζούλιαν Ασάνζ - Η τελευταία ευκαιρία

H πτήση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα κριθεί από την ετυμηγορία δύο δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου.

Κορυφώνεται η αγωνία για τον Τζούλιαν Ασάνζ, ακτιβιστή και ιδρυτή του WikiLeaks. Η βρετανική δικαιοσύνη θα ανακοινώσει την Τρίτη (26/03) εάν θα του παραχωρήσει το δικαίωμα μιας τελευταίας προσφυγής ενάντια στην έκδοσή του στις ΗΠΑ όπου διώκεται για μια μαζική διαρροή εγγράφων βάσει ενός νόμου του 1917 για κατασκοπεία.

Μετά από μια πολυετή μάχη, ο 52χρονος, εξάντλησε κάθε νομική οδό που του έχει απομείνει και αναμένει την ετυμηγορία των δύο δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ευχόμενος πως θα του δώσουν την ευκαιρία να μην κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι.Έπειτα από μια διήμερη ακροαματική διαδικασία τον Φεβρουάριο, η Βικτόρια Σαρπ και ο Τζέρεμι Τζόνσον, αναμένεται να ανακοινώσουν την απόφασή τους την Τρίτη.

Αυτό που εξετάζουν οι δύο δικαστές είναι αν θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια στον Αυστραλό για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης έκδοσης του 2022 που έλαβε η πρώην υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Priti Patel. Εάν η απόφαση του δικαστηρίου είναι εναντίον του Ασάνζ, θα πρέπει να εκδοθεί εντός 28 ημερών. Ωστόσο, η νομική του ομάδα αναμένεται να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να παρέμβει ενεργοποιώντας τη διαταγή του κανόνα 39.

This is it.

DECISION TOMORROW.

10.30am

Royal Courts of Justice#FreeAssangeNOWhttps://t.co/QzQEvejJNu pic.twitter.com/pt6nIeiaIt

— Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) March 25, 2024