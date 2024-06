Η Γαλλία μπορεί να βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μια τοποθέτηση με σκοπό να τρομάξει το ακροατήριό του, προειδοποιώντας για τις ιδέες των ακροδεξιών και «ακροαριστερών» διεκδικητών της πρώτης θέσης στις εθνικές εκλογές για την εκλογή αντιπροσώπων. Ο πρόεδρος Μακρόν κατηγόρησε και τα δύο μέρη πως υποδαυλίζουν την εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων.

Συζητώντας το θέμα κατά τη διάρκεια ενός podcast με τίτλο Generation Do It Yourself, ο Μακρόν προειδοποίησε ότι το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός «διχάζει και ωθεί προς τον εμφύλιο πόλεμο» γιατί περιορίζει τους πολίτες στη θρησκεία ή την καταγωγή τους. Μετά κατηγόρησε το «ακροαριστερό» (απλά αριστερό) κόμμα Ανυπόταχτη Γαλλία υποστηρίζει «μια μορφή κοινοτισμού» (σ.σ. Σε γενικές γραμμές, αμεσοδημοκρατία. Τους κατηγόρησε πως βάζουν την κοινωνία πάνω από την ατομικότητα ως … αρνητικό!).

Κατηγόρησε ακόμα την Ανυπόταχτη Γαλλία (Να αναφερθεί πως δεν είναι το όνομα του συνασπισμού, αλλά μέλος του συνασπισμού της Αριστεράς Λαϊκό Μέτωπο) πως «περιορίζει τους ανθρώπους στη θρησκευτική ή εθνοτική τους ομάδα», αποδεχόμενος την κατηγορία της άκρας δεξιάς πως «ο αριστερός συνασπισμός τοποθετείται με τρόπο που να προσεγγίζει τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους μέσα από επικριτικό για το Ισραήλ τρόπο για τον πόλεμο στη Γάζα».

Πώς τα πηγαίνουν οι μονομάχοι;

Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos για την εφημερίδα Le Parisien και το Radio France, το RN θα λάβει το 31,5% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών, που θα διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου. Το Λαϊκό Μέτωπο, που αποτελείται από αριστερά και οικολογικά κόμματα, θα λάβει το 29,5% των ψήφων. Η δημοσκόπηση της Elabe για το «BFMTV» και την «La Tribune du Dimanche» δείχνουν ότι ο Εθνικός Συναγερμός θα κερδίσει 35% στον πρώτο γύρο της Κυριακής, μπροστά από την αριστερή συμμαχία, η οποία αναμένεται να πάρει 27%.

Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η συμμαχία του Μακρόν θα συγκεντρώσει από 19 έως 19,5%. Το γαλλικό εκλογικό σύστημα είναι περίπλοκο με πολλά σενάρια να «παίζουν» τη δεδομένη στιγμή. Το σίγουρο είναι πως αν κανένα κόμμα δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το 50% + 1 έδρα στη Γαλλική εθνοσυνέλευση, όπου ο πρόεδρος Μακρόν οφείλει να διορίσει πρωθυπουργό από το κόμμα αυτό, τότε θα πρέπει να συνάψει συμμαχίες. Τα σενάρια θα αναλυθούν εν ευθέτω χρόνο όμως ας παρακολουθήσουμε αυτό που δεν έχει ξανασυμβεί.

Αν ένα κόμμα αποκτήσει την σχετική πλειοψηφία αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει συμμάχους και δεν σχηματιστεί κυβερνητικός συνασπισμός, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα μοναδικό αδιεξόδο στην γαλλική πολιτική ιστορία. Ο γάλλος συνταγματικός νομοθέτης απαγορεύει να προκηρυχθούν νέες βουλευτικές εκλογές για ένα ημερολογιακό έτος. Ο μόνος τρόπος να σπάσει η στασιμότητα που θα ακινητοποιήσει ολόκληρη την κυβέρνηση της Γαλλίας θα ήταν η παραίτηση Μακρόν. Κάτι που ο πρόεδρος Μακρόν έχει απορρίψει.