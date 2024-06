Η επίτευξη ενός μακροχρόνιου στόχου καριέρας -είτε πρόκειται για τον μισθό σας, είτε για μια τεράστια προαγωγή- μπορεί να μοιάζει με τη λύση για να νιώσετε απόλυτα ικανοποιημένοι στη δουλειά σας.

Αλλά το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να εξακολουθείτε να αισθάνεστε άδειοι, βαριεστημένοι ή ανικανοποίητοι ακόμα και μετά την επίτευξη αυτού του ορόσημου.

Αυτό είναι φυσιολογικό, λέει στο CNBC Make It ο Joseph Fuller, καθηγητής του Χάρβαρντ και συμπρόεδρος της πρωτοβουλίας της σχολής “Managing the Future of Work”.«Οι καριέρες μας σπάνια ευθυγραμμίζονται με κάθε προσδοκία που έχουμε γι’ αυτές», λέει.

Η ίδια λογική ισχύει για οποιονδήποτε επαγγελματικό στόχο επιδιώκετε: Αν έχετε μη ρεαλιστικές προσδοκίες ότι μια αύξηση ή η αλλαγή εργασίας θα λύσει όλα τα προβλήματά σας ή θα είναι ακριβώς όπως το είχατε φανταστεί, μπορεί να προετοιμάσετε τον εαυτό σας για αποτυχία, προειδοποιεί ο Fuller.

Το πιο συνηθισμένο λάθος

Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι στην καριέρα τους και μπορεί να τους αφήσει «δυστυχισμένους», προσθέτει, είναι να μην είναι ειλικρινείς σχετικά με τις προτεραιότητές τους και τους συμβιβασμούς που είναι διατεθειμένοι να κάνουν στη δουλειά τους.

«Είναι μια συμβουλή που δίνω συνέχεια στους μαθητές μου: Οι άνθρωποι που είναι πιο δυστυχισμένοι στην καριέρα τους είναι αυτοί που δεν ήταν ειλικρινείς με τον εαυτό τους σχετικά με τους στόχους που θέλουν να θέσουν ως προτεραιότητα στην καριέρα τους και τι είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν για να τους επιτύχουν», εξηγεί ο Fuller.

Για παράδειγμα: Αν είναι σημαντικό για εσάς να έχετε τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα και να διατηρείτε μια κάποια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ίσως να μην θέλετε να αναλάβετε μια δουλειά που απαιτεί 80-100 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, ακόμη και αν πληρώνεται καλά ή ο τίτλος φαίνεται καλός στα χαρτιά.

Τι μπορείτε να κάνετε

Καμία δουλειά δεν είναι τέλεια, αλλά μπορείτε να βρείτε έναν ρόλο που να ελέγχει τα περισσότερα από τα κουτάκια σας, αν είστε ξεκάθαροι σχετικά με τις βασικές σας προτεραιότητες και τις συμβιβαστικές λύσεις που σας βολεύουν – ή σας ενοχλούν – πριν αποδεχτείτε μια προσφορά.

Μπορείτε να αξιολογήσετε την κουλτούρα μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, προτείνει ο Fuller, ρωτώντας, μεταξύ άλλων, πώς η εταιρεία υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, δίνει ανατροφοδότηση και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις.

Η εύρεση μιας θέσης εργασίας όπου έχετε την αίσθηση του ελέγχου και είστε ενθουσιασμένοι με τη δουλειά που κάνετε μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τα κίνητρα σας και να αποτρέψετε την εξουθένωση, προσθέτει ο Fuller.

Το άλλο τέχνασμα για την εξεύρεση επαγγελματικής ικανοποίησης είναι να ενσωματώνετε τις βασικές σας αξίες στις καθημερινές σας ευθύνες.

Ο Fuller λέει ότι μπορείτε να προτείνετε στο αφεντικό σας ένα ουσιαστικό παράλληλο έργο, να οργανώσετε περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις στο γραφείο ή να προσφερθείτε εθελοντικά να ηγηθείτε μιας εβδομαδιαίας συνάντησης, ανάλογα με το τι εκτιμάτε περισσότερο.