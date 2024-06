Επιθέσεις στην κεντρική και νότια Γάζα εξαπέλυσε το Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης σκοτώνοντας και εκτοπίζοντας κι άλλους Παλαιστίνιους.

Η πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ – που παρουσιάστηκε ως ισραηλινή- φαίνεται να αποτυγχάνει ακόμα μία φορά καθώς το Ισραήλ επιμένει σε ολοκληρωτική νίκη, παρά τις φωνές που προειδοποιούν ότι μπορεί να παγιδευτεί σε αδιέξοδο στη Γάζα.

Η Κύπρος απάντησε στις απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα λέγοντας ότι «δεν εμπλέκεται σε πολεμικές συγκρούσεις με οποιοδήποτε τρόπο».

Μέλη των οικογενειών των ισραηλινών αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Ayalon στο Τελ Αβίβ, ζητώντας την απελευθέρωση των συγγενών τους.

Μαζί τους ήταν μέλη μιας ομάδας ακτιβιστριών γυναικών, με τη διαδήλωση να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λεγόμενης «Εβδομάδας Ανυπακοής» στο Ισραήλ, στην οποία πραγματοποιούνται διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο για να πιέσουν την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να προκηρύξει πρόωρες εκλογές και να συμφωνήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για αιχμαλώτους με τη Χαμάς.

Η ομάδα γυναικών επέκρινε την κυβέρνηση ότι εμπλέκεται σε «μικροπολιτική», ενώ περισσότεροι από 100 αιχμάλωτοι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

«Ξύπνα! Υπάρχουν όμηροι στη Γάζα που βλέπουν στις ειδήσεις ότι οι άνθρωποι αγωνίζονται γι’ αυτούς και η κυβέρνηση τους εγκαταλείπει για μικροπολιτική», ανέφερε η ομάδα.

Οι μαχητές της Χαμάς αποφεύγουν τις αποφασιστικές μάχες με τον ισραηλινό στρατό στη νότια πόλη Ράφα της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν βρει λίγες μονάδες της παλαιστινιακής οργάνωσης, αναφέρουν το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP).

Οι μαχητές της Χαμάς παραμένουν σε δίκτυα σήραγγας μάχης στη Ράφα, ενώ πυροδοτούν εξ αποστάσεως κτίρια στην πόλη που ήταν «παγιδευμένα για να εκραγούν πριν από την άφιξη των ισραηλινών δυνάμεων», αναφέρουν οι δεξαμενές σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ στην τελευταία τους ενημέρωση για το πεδίο της μάχης.

«Η χρήση εκ των προτέρων παγιδευμένων με εκρηκτικά κτιρίων και σηράγγων υποδηλώνει ότι οι μονάδες της Χαμάς στη Ράφα προετοιμάζονται να διατηρήσουν τη δύναμή τους αποφεύγοντας τις άμεσες εμπλοκές», αναφέρουν οι ISW/CTP στην κοινή τους έκθεση.

Μαχητές της Χαμάς εκτόξευσαν επίσης ένα επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προς μια ισραηλινή πόλη κοντά στη νότια Λωρίδα της Γάζας την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από τη Γάζα με στόχο το ισραηλινό Άσκελον και μια άλλη πόλη που συνορεύει με τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την έκθεση.

NEW | Hamas is preserving its forces in Rafah rather than engaging the Israel Defense Forces (IDF), likely because Hamas does not believe Israel’s Rafah operation will be decisive. pic.twitter.com/nZJdb09j3c

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα τους είπαν ότι ο θάνατος είναι προτιμότερος από τον τραυματισμό στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της περιοχής, επειδή οι τραυματίες «υποφέρουν τόσο έντονα λόγω του αποκλεισμού της σωτήριας βοήθειας από τις ισραηλινές αρχές».

«Τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αποτρέψουν περαιτέρω φρικαλεότητες», ανέφερε η ομάδα δικαιωμάτων, σε ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ την Τετάρτη.

«Δεν θα πρέπει να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν άλλοι άμαχοι από παράνομες επιθέσεις, να πεθάνουν από υποσιτισμό και αφυδάτωση και να στερηθούν την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η HRW.

«People in #Gaza have told us that the dead are the lucky ones, because the wounded suffer so acutely due to the Israeli authorities’ blockade of lifesaving aid.»

– from @hrw‘s statement today to the @UN_HRC

https://t.co/b1qXZbrs3j

— billvanesveld (@billvanesveld) June 19, 2024