Ακάθεκτοι συνεχίζουν οι Χούθι τα χτυπήματα κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Την περασμένη Τετάρτη οι αντάρτες επιτέθηκαν στο ελληνόκτητο πλοίο Tutor, την ώρα που έπλεε ανοιχτά των ακτών του λιμανιού της Χοντέιτα που αποτελεί ένα από τα προπύργια των Χούθι.

Το in φέρνει στο φως της δημοσιότητας, νέο βίντεο που δείχνει καρέ καρέ την παγιδευμένη με εκρηκτικά βάρκα να πλησιάζει στην πρύμνη του πλοίου, της Evalend Shipping CO SA, συμφερόντων Κρίτωνα Λεντούδη. Η βάρκα προσέκρουσε στο κήτος του πλοίου προκαλώντας ρήγμα.

Σημειώνεται ότι από την σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, το οποίο έμεινε ακυβέρνητο για 3 ημέρες, ενώ μέλος του πληρώματος εγκλωβίστηκε στο μηχανοστάσιο και έχασε τη ζωή του λόγω της εισροής υδάτων.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή της μεγάλης έκρηξης που προκάλεσαν οι Χούθι στην πρύμνη του πλοίου, ενώ ακούγονται και οι φωνές τους. Η επίθεση έγινε το πρωί της Τετάρτης και από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Η μηχανή σταμάτησε να λειτουργεί και εισέρρευσαν νερά.

Ακόμη, στο εν λόγω υλικό που εξασφάλισε το in, διακρίνεται μία βάρκα παγιδευμένη με εκρηκτικά την ώρα που προσεγγίζει το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο, περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού της Χουντέιντα, έδρα των Χούθι.

Στην τελευταία τους ανακοίνωση μέσω Telegram, οι Χούθι ανέφεραν πως «Το πλοίο TUTOR απενεργοποίησε το διεθνές σύστημα αναγνώρισης AIS κατά τη διέλευσή του από την Ερυθρά Θάλασσα. Κατά τη στόχευση και τη βύθιση του πλοίου TUTOR χρησιμοποιήθηκαν διάφορα ναυτικά όπλα, μεταξύ των οποίων και όπλα που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά».

Στην συνέχεια, οι Χούθι απειλούν και πάλι λέγοντας «Καλούμε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προειδοποιήσεις μας, διαφορετικά θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων.»





Τέλος στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: « Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και τα ναυτικά όπλα για να υποστηρίξουμε τους αδελφούς μας μαχητές στη Γάζα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων».

Μετά την επίθεση στο Tutor, το πλοίο που μετέφερε άνθρακα πλημμύρισε και δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς. Με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα στο ελληνόκτητο πλοίο.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος, δήλωσε πως οι αρχές της χώρας συντονίζονται με τους διασώστες για να μεταφερθούν τα μέλη του πληρώματος στο Τζιμπουτί και από εκεί να επαναπατρισθούν.

🇾🇪⚔🇮🇱 🚢 UKMTO officially reports that the «Tutor» ship has sunk in the Red Sea, after it was targeted by the Yemeni Armed Forces with a naval drone, as well as aerial drones and ballistic missiles.

iMALIK pic.twitter.com/PLxiWYnSla

— dana (@dana916) June 18, 2024