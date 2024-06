Φουλάρει για το «μπαμ» με τον Νιλικινά η Παρτίζαν (pics)

Μεταγραφικό ντεμαράζ για την Παρτίζαν, η οποία ενισχύεται δυναμικά στην περιφέρειά της ενόψει και της νέας αγωνιστικής περιόδου που θα την βρει φυσικά ξανά στη Euroleague.

Η πρώτη κίνηση ήταν του Ίφε Λούντμπεργκ, με τους Σέρβους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Δανού γκαρντ ύστερα από το διετές πέρασμά του από την Ιταλία με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια.

Μετά την ανακοίνωση του Λούντμπεργκ αναμένεται και εκείνη του Φρανκ Νιλικινά. Μια μεγάλη κίνηση για το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που ήρθε σε συμφωνία με τον 25χρονο που επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από επτά σεζόν στο ΝΒΑ με Νικς, Μάβερικς και Χόρνετς.

🚨BREAKING: According to our sources, Frank Ntilikina will be the new addition to Partizan! 💥

The French point guard has signed a two-year contract with the Belgrade team, returning to Europe after seven years in the NBA. ⚫⚪

More details on our site and app. 👀 pic.twitter.com/5FO5Zvw3aa

— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2024