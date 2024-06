Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Μαρίνκοβιτς (pic)

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς επιστρέφει στην Παρτιζάν μετά από πέντε σεζόν στην Ισπανία, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με το σύλλογο του Βελιγραδίου.

Ο 27χρονος φόργουορντ προέρχεται από μια «δυνατή» αγωνιστική περίοδο με την Μπασκόνια στη Euroleague, κατά την οποία είχε μέσο όρο 11.0 πόντους με 38.4% στα τρίποντα και 2.5 ριμπάουντ σε 37 παιχνίδια, κυρίως ως βασικός. Αυτή ήταν η τρίτη σεζόν της καριέρας του με την ομάδα από τη χώρα των Βάσκων.

Ο Μαρίνκοβιτς αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Παρτιζάν, ενώ εκεί έκανε και το επαγγελματικό ντεμπούτο του. Μάλιστα, ήταν ο νεότερος αρχηγός της ομάδας στην ιστορία του συλλόγου, καθώς ανέλαβε τη συγκεκριμένη ευθύνη στην αγωνιστική περίοδο 2015-16, σε ηλικία 17 ετών και εννέα μηνών.

Το 2019 μετακόμισε στη Βαλένθια, με την οποία έκανε ντεμπούτο στη Euroleague, ενώ έμεινε εκεί για δύο χρόνια, πριν μεταπηδήσει στην Μπασκόνια.

Στις διακρίσεις του Μαρίνκοβιτς συμπεριλαμβάνονται το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Σερβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο συνδιοργάνωσαν πέρυσι Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία, καθώς και δύο κύπελλα Σερβίας με την Παρτιζάν.

First summer signing of the season for @PartizanBC who get their youngest ever captain back to the club! pic.twitter.com/aPt6tEYPDe

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 17, 2024