Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία χειρίζεται σοβαρά εγκλήματα, ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον επικεφαλής εταιρείας παραγωγής τροφίμων, όπως και τον διευθυντή και τον επικεφαλής ποιοτικού ελέγχου υπηρεσίας διανομής τροφίμων.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε ότι πάνω από 120 άνθρωποι συμβουλεύτηκαν γιατρούς στη Μόσχα αφού παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης και ύποπτα συμπτώματα αλλαντίασης, που είναι μια σπάνια απειλητική για τη ζωή ασθένεια καθώς επιτίθεται στο νευρικό σύστημα του οργανισμού και προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα και μυϊκή παράλυση.

Το βακτηρίδιο που προκαλεί τη νόσο μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό με την κατανάλωση τροφής που δεν έχει συντηρηθεί σωστά.

Σχεδόν 30 άνθρωποι στις Καζάν και Νίζνι Νόβγκοροντ, πόλεις ανατολικά της Μόσχας, επισκέφθηκαν επίσης νοσοκομεία με συμπτώματα αλλαντίασης, πρόσθεσε το Interfax.

