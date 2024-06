Επίθεση Τεν Χαγκ στον Τούχελ

Προς παραμονή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οδεύει ο Έρικ Τεν Χαγκ, με τον Ολλανδό τεχνικό να σχολιάζει τις επαφές της ομάδας τους με τον Τόμας Τούχελ.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των «κόκκινων διάβολων» αποκάλυψε τι του είπε η διοίκηση του συλλόγου και βρήκε την ευκαιρία να… την πει στον Γερμανό συνάδελφό του.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μου είπε ότι μίλησε με τον Τούχελ, ναι. Μου είπαν ότι στο τέλος συμπέραναν ότι έχουν ήδη τον καλύτερο προπονητή. Πρέπει ακόμα να βρούμε συμφωνία για το νέο συμβόλαιο. Αυτό δεν γίνεται εύκολα, θα πρέπει ακόμα να μιλήσουμε για αυτό», είπε χαρακτηριστικά στο «NosStudio».

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέταξε στην Ίμπιζα για να μου πει ότι θα επέλεγαν έμενα. Έτσι μου αναστάτωσαν τις διακοπές, ξαφνικά στάθηκαν στο κατώφλι μου», πρόσθεσε.

