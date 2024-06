Οι θαυμαστές ενός δημοφιλούς ινδού ηθοποιού, ο οποίος συνελήφθη εχθές Τρίτη στο πλαίσιο μιας έρευνας για ανθρωποκτονία, συνέρρευσαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται, στο Μπενγκαλούρου, απαιτώντας να αφεθεί ελεύθερος.

Ο Ντάρσαν Τουγκουντίπα, 47 ετών, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και έχει πολλούς φανατικούς θαυμαστές στο κρατίδιο Καρνατάκα της νότιας Ινδίας, όπου βρίσκεται το Μπενγκαλούρου. Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε στους δημοσιογράφους ότι συνελήφθη νωρίτερα σήμερα.

Ο ηθοποιός, που είναι γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα, συνελήφθη σε ένα γυμναστήριο στην πόλη Μισούρου και μεταφέρθηκε στο Μπενγκαλούρου, δύο ώρες μακρύτερα, προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή του σχετίζεται με τη δολοφονία ενός 33χρονου, το ακρωτηριασμένο πτώμα του οποίου βρέθηκε σε έναν υπόνομο στα περίχωρα του Μπενγκαλούρου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στο κρατίδιο, όπου οι σταρ όπως ο Ντάρσαν έχουν φανατικούς, πιστούς θαυμαστές.

Kannada Actor Darshan Thoogudeepa Arrested For Alleged Role In Murder Over Obscene Texts @PratibaRaman Reportshttps://t.co/UQNwsJTp2J pic.twitter.com/yYrBkmqmbL

— NDTV (@ndtv) June 11, 2024