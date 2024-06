36 ώρες στο μη τουριστικό Μπρούκλιν – Ένας μόνιμος κάτοικος ανοίγει τα χαρτιά του

Το Μπρούκλιν καθιερώθηκε για πρώτη φορά ως καλοκαιρινός προορισμός για τους κουρασμένους κατοίκους της πόλης πριν από 150 χρόνια με παραθαλάσσια θέρετρα και ιππόδρομους. Αυτές τις μέρες η περιοχή ξεχειλίζει από εποχιακά κόλπα: πάρτι στις γειτονιές, πανηγύρια στους δρόμους, μπάρμπεκιου στο πάρκο και τεμπέλικα απογεύματα σε μια βεράντα με μπύρες και μουσική.

Παρόλα αυτά, οι ντόπιοι γκρινιάζουν για την υγρασία, τα έντομα, τις οσμές της πόλης, πέρα από τον συνεχιζόμενο εξευγενισμό που έχει κάνει ολόκληρες γειτονιές αγνώριστες – και απλησίαστες – για τους παλιούς κατοίκους.

Αυτή η διαδρομή παρακάμπτει τις πιο τουριστικές και υπεραναπτυγμένες περιοχές, όπως το Williamsburg και το Dumbo, και δεν απαιτεί κρατήσεις σε εστιατόρια ή εκ των προτέρων προγραμματισμό. Αντ’ αυτού, θα βρείτε συναυλίες στο Prospect Park, μια εντυπωσιακή έκθεση στο Μουσείο του Μπρούκλιν και φανταστικό φαγητό παντού, από τάκος στο Bushwick και ζυμαρικά στο Sunset Park μέχρι νοσταλγικά soft serves στο νότιο Μπρούκλιν.

4 μ.μ. Ποδήλατο κατά μήκος της προκυμαίας

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται το Brooklyn Bridge Park, όπου οι πρώην βιομηχανικές αποβάθρες φιλοξενούν τώρα καταπράσινους χλοοτάπητες και χώρους αναψυχής, αλλά λίγοι τολμούν να περπατήσουν πιο κάτω στην προκυμαία.

Ανεβείτε σε ένα ποδήλατο Citi Bike και συνεχίστε να κάνετε πετάλι μέχρι να φτάσετε στο Red Hook, μια γειτονιά περίπου δύο μίλια νότια. Η πόλη ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για την ανάπλαση ενός ερειπωμένου ναυτικού τερματικού σταθμού σε περισσότερα από 100 στρέμματα της προκυμαίας του Red Hook.

Αλλά προς το παρόν, αυτή η απομακρυσμένη γειτονιά εξακολουθεί να έχει την αίσθηση μιας περασμένης εποχής με χαμηλές πολυκατοικίες, γερασμένα βιομηχανικά κτίρια και έναν περίεργο λιθόστρωτο δρόμο. Σταματήστε για μια μπύρα στο Sunny’s Bar, ένα αγαπημένο καταγώγιο από τη δεκαετία του 1890, όταν οι λιμενεργάτες ήταν τακτικοί θαμώνες. Ή περάστε από το Steve’s Authentic Key Lime Pie για ένα swingle, μια κατεψυγμένη μίνι πίτα με σοκολάτα σε ξυλάκι (7 δολάρια), την οποία μπορείτε να απολαύσετε καλύτερα στην παρακείμενη προβλήτα Valentino Pier με θέα το Άγαλμα της Ελευθερίας.

6 μ.μ. Δείπνο με ασιατικές γεύσεις

Για δείπνο, πηγαίνετε με το ποδήλατο στο γειτονικό Carroll Gardens, μια από τις πολλές ιστορικά ιταλικές γειτονιές του Μπρούκλιν, για να απολαύσετε ταϊλανδέζικο φαγητό που θα σας κάνει σίγουρα να ιδρώσετε στο UnTable, ένα εξαιρετικό εστιατόριο που άνοιξε πέρυσι σε ένα ήσυχο τετράγωνο με καφέ πέτρες.

Σε αυτό το σημείο που είναι μόνο για περαστικούς, περιμένετε αντισυμβατικές ανατροπές στην κουζίνα Isan (βορειοανατολική Ταϊλάνδη) από τον σεφ Aun Kampimarn. Οι χαρούμενοι σερβιτόροι, αφού ελέγξουν την ανοχή σας στα μπαχαρικά, θα σας καθοδηγήσουν στο μενού που πρόσφατα περιελάμβανε κρεμώδες κάρυ τύπου Chiang Mai ($25), κροκέτες καβουριού με καυτερό και ξινό πουρέ tom-yum ($19) και το καυτό «WHAT THE HELL! Fried Rice» που αναγράφεται στο μενού, με ακρίβεια, με 12 πιπεριές τσίλι ($26).

Μετά το δείπνο, δροσιστείτε στο Malai, ένα κοντινό παγωτατζίδικο με γεύσεις εμπνευσμένες από τη Νότια Ασία, όπως masala chai, lychee και το αγαπημένο mango-και-κρέμα (από $6).

7:30 μ.μ. Παρακολουθήστε μια δωρεάν συναυλία στο πάρκο

Ο δήμος διαθέτει πολλούς εξαιρετικούς χώρους παραστατικών τεχνών, όπως η φημισμένη Μουσική Ακαδημία του Μπρούκλιν στο Fort Greene, το βασιλικό Kings Theatre στο Flatbush και το υπέροχα ανακαινισμένο Brooklyn Paramount στο κέντρο του Μπρούκλιν που άνοιξε ξανά τον Μάρτιο.

Αλλά ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ, κανείς δεν θέλει να είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, όταν υπάρχει μια παράσταση στο Prospect Park. Στη δυτική άκρη αυτού του καταπράσινου πάρκου 585 στρεμμάτων, το Lena Horne Bandshell φιλοξενεί το «Celebrate Brooklyn!», μια ετήσια σειρά υπαίθριων συναυλιών που παρουσιάζεται από το BRIC, έναν τοπικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό τεχνών.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον ράπερ Meshell Ndegeocello, το συγκρότημα ska-punk Fishbone και τον μουσικό της αφρομπίτ Seun Kuti. Οι παραστάσεις είναι δωρεάν και οι θέσεις γεμίζουν γρήγορα, αλλά υπάρχει πάντα χώρος για να ξεδιπλώσετε μια κουβέρτα στο γύρω γρασίδι.

10 μ.μ. Παρακολουθήστε μια παράσταση encore

Όταν τα κουνούπια πέσουν μετά το σκοτάδι, πηγαίνετε σε εσωτερικό χώρο για μια παράσταση encore στο LunÀtico, ένα οικείο μπαρ που ανήκει σε μουσικούς και διαθέτει μια μικρή σκηνή στο Bedford-Stuyvesant (τη γειτονιά που όλοι αποκαλούν Bed-Stuy), βορειοανατολικά του πάρκου.

Οι νυχτερινές συναυλίες συχνά περιλαμβάνουν κορυφαίους ντόπιους μουσικούς – ο σαξοφωνίστας της ρέγκε Anant Pradhan και ο τρομπετίστας Jon Lampley είναι τακτικοί πελάτες – που παίζουν σε ένα εκστασιασμένο κοινό. Ή πηγαίνετε στο Gowanus, μια πρώην βιομηχανική ζώνη κατά μήκος ενός διαβόητα μολυσμένου καναλιού, όπου, μετά την πρόσφατη αλλαγή ζώνης, λαμπεροί πύργοι διαμερισμάτων ξεφυτρώνουν τώρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σε ένα ακόμα μη ανεπτυγμένο τετράγωνο, το Public Records είναι ένας μαγνήτης πολλαπλών δωματίων για τους στιλάτους μουσικόφιλους που πρόσφατα άνοιξε το Upstairs, ένα σαλόνι ακρόασης στον δεύτερο όροφο με κομψά λευκά τραπεζάκια και ένα ηχοσύστημα υψηλής τεχνολογίας που παίζει σπάνια βινύλια και κασέτες μέχρι το πρωί.

Σάββατο

8 π.μ. Υποδεχτείτε την ημέρα στο Greenpoint

Φτάστε νωρίς για να αποφύγετε την ουρά που συνήθως εκτείνεται σε όλο το τετράγωνο έξω από το Radio Bakery στο Greenpoint, τη βορειότερη γειτονιά του Μπρούκλιν. Αυτός ο λατρεμένος φούρνος, που άνοιξε πέρυσι, διαπρέπει τόσο στα γλυκά όσο και στα αλμυρά – πρωινά ψωμάκια με άρωμα Earl Grey (5,50 δολάρια), κρουασάν γεμιστά με ψητά μανιτάρια (7 δολάρια) – αλλά το καλύτερο είναι τα σάντουιτς που φτιάχνονται με όλα τα μπαχαρικά focaccia, καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα, κρεμμύδια τουρσί και άνηθο (14,50 δολάρια).

Πάρτε την παραγγελία σας για το δρόμο και πάρτε έναν καπουτσίνο (4,75 δολάρια) από το Rhythm Zero, μια νέα καφετέρια που μοιάζει με γκαλερί και αξίζει να φιλοξενηθεί σε περιοδικό εσωτερικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια, διεκδικήστε ένα παγκάκι στο παρακείμενο Transmitter Park για πρωινό με θέα στον ποταμό East River και, ακόμη πιο κοντά, στην υφέρπουσα κατασκευή των σύγχρονων πολυκατοικιών.

10 π.μ. Περιήγηση στις δημιουργικές τέχνες στο Fort Greene και στο Clinton Hill

Πολλοί κάτοικοι του Μπρούκλιν ξεκινούν τα Σάββατά τους με μια βόλτα στη λαϊκή αγορά της γειτονιάς τους. Η Greenmarket του Fort Greene Park μπορεί να είναι μικρότερη από εκείνη στην Grand Army Plaza, στην κορυφή του Prospect Park, αλλά έχει περισσότερο κοινοτικό χαρακτήρα, με τους τακτικούς επισκέπτες να συζητούν με τους πωλητές.

Περιηγηθείτε στους πάγκους όπου μπορεί να βρείτε πλεκτά κρεμαστά τοίχου από το Suri & Caya, χειροποίητα κεντημένα φούτερ από το Create the Culture, γυαλιά ηλίου από το Eeny Eyewear και χαριτωμένα αξεσουάρ για κατοικίδια από το Gone to the Dogs.

Στη συνέχεια, αρπάξτε μια χούφτα σμέουρα από το Wilklow Orchards, ένα αγρόκτημα της Hudson Valley, και περιπλανηθείτε ανατολικά στο γειτονικό Clinton Hill στο Pratt Sculpture Park (δωρεάν), μια απομονωμένη όαση τέχνης και φύσης στην καταπράσινη πανεπιστημιούπολη του Pratt Institute.

12:30 μ.μ. Ψώνια και σνακ στο Bed-Stuy

Δίπλα στο Clinton Hill, το Bed-Stuy είναι γεμάτο με ανεξάρτητα καταστήματα και σημεία εστίασης που αξίζει να επισκεφθείτε. Στη λεωφόρο Tompkins Avenue, περάστε από το Word is Change, ένα βιβλιοπωλείο με καινούργια και μεταχειρισμένα βιβλία που εστιάζει στην κοινωνική δικαιοσύνη, και στη συνέχεια επισκεφθείτε το Byas & Leon, μια φιλόξενη μπουτίκ με βιώσιμα ρούχα, χειροποίητα κοσμήματα και vintage κομμάτια.

Ανεφοδιαστείτε με καύσιμα λίγα τετράγωνα πιο πέρα στο A&A Bake Doubles and Roti, ένα παλιό κατάστημα Τρινινταντάντ με νόστιμα διπλά (τηγανητά ψωμάκια γεμάτα με κάρι και ρεβίθια, φορτωμένα με σάλτσες ταμαρίντ και πιπέρι, 2,50 δολάρια).

Αργότερα περιηγηθείτε ανάμεσα σε αφίσες Juneteenth, παλιά περιοδικά Ebony, κασέτες VHS και άλλα συλλεκτικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη μαύρη κουλτούρα στο BLK MKT Vintage και ξεφυλλίστε δίσκους και περιοδικά στο Black Star Vinyl. Κάντε μια τελευταία στάση στο Fan-Fan Doughnuts, όπου πολλές γεύσεις, όπως το ντόνατ με churros και σοκολάτα, είναι εμπνευσμένες από τις μεξικανικές ρίζες της ιδιοκτήτριας Fany Gerson (από 3,50 δολάρια).

3 μ.μ. Θαυμάστε την τέχνη και τη φύση

Το Μουσείο του Μπρούκλιν, κοντά στο Prospect Park, θα αρχίσει να γιορτάζει την 200ή επέτειό του αργότερα φέτος. Αλλά πηγαίνετε τώρα για να δείτε την τρέχουσα έκθεση, «Giants: Art from the Dean Collection of Swizz Beatz and Alicia Keys» (έως τις 7 Ιουλίου, εισιτήρια 25 δολάρια).

Αυτή η εξαιρετική βιτρίνα σύγχρονων έργων τέχνης από όλη τη μαύρη διασπορά περιλαμβάνει μνημειώδη πορτρέτα των Kehinde Wiley και Lorna Simpson, πολυδιάστατους πίνακες που θυμίζουν κρυφές ιστορίες του Titus Kaphar, μια ολόκληρη γκαλερί γεμάτη κολοσσιαία έργα του γεννημένου στη Μποτσουάνα ζωγράφου Meleko Mokgosi και μια συναρπαστική σειρά φωτογραφιών από το Μπρούκλιν της δεκαετίας του 1980 του Jamel Shabazz.

Αν υπάρχει χρόνος μετά, περπατήστε δίπλα στον Βοτανικό Κήπο του Μπρούκλιν, όπου ανθίζουν το καλοκαίρι οι μανόλιες και ο αρωματικός κήπος με τις τριανταφυλλιές (είσοδος 22 δολάρια- τελευταία είσοδος 5:30 μ.μ.).

7:30 μ.μ. Καταβροχθίστε τάκος και μια πικάντικη φέτα πίτσα

Κατευθυνθείτε στο Bushwick για μια περιπλάνηση φαγητού στην παραδοσιακά λατινοαμερικάνικη, ταχέως αναβαθμιζόμενη γειτονιά. Ξεκινήστε από την Taqueria Al Pastor, ένα χαλαρό αγαπημένο εστιατόριο για carne asada και al pastor tacos (από 4,50 δολάρια) και μεξικάνικη horchata (4 δολάρια) με καρυκεύματα κανέλας.

Στη συνέχεια, περπατήστε μέσα από το πάρκο Maria Hernandez, όπου οι ντόπιοι παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ecuavoley (μια εκουαδοριανή παραλλαγή του βόλεϊ), μέχρι την Nenes Deli Taqueria για τυροκαυτερή, κοκκινιστό μοσχαρίσιο birria tacos (4,15 δολάρια).

Τελειώστε διασχίζοντας τη λεωφόρο Flushing Avenue για το νεοανοιγμένο R.Slice, ένα μαγαζί σε στυλ Νέας Υόρκης από το Roberta’s – την πιτσαρία, η οποία είναι πλέον ένα διεθνές εμπορικό σήμα, που έβαλε το Bushwick στον γαστρονομικό χάρτη το 2008. Παραγγείλτε μερικές φέτες, τουλάχιστον μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι η Fire & Ice με πικάντικο λουκάνικο ‘nduja και φρέσκο τυρί stracciatella σε τραγανή κρούστα ($6).

11 μ.μ. Μείνετε έξω μέχρι αργά στο Bushwick

Μετά το δείπνο, ακολουθήστε το πλήθος που χοροπηδάει σε synth και italo-disco μελωδίες στο Danger Danger, ένα ξεσηκωτικό ροκ μπαρ που άνοιξε πέρυσι με χαλιά με σχέδιο ζέβρα και παπαγάλους-κοσμημένους πολυελαίους.

Για μια πιο ψυχρή ατμόσφαιρα, μπείτε στο Ornithology, ένα άνετο τζαζ κλαμπ σε κοντινή απόσταση με βραδινές συνεδρίες τζαζ και υπέροχα κοκτέιλ (10 δολάρια το κόστος). Ή χορέψτε όλη τη νύχτα στο Elsewhere, ένα κλαμπ σε μια μετατραπείσα αποθήκη με πολλές αίθουσες και βεράντα στον τελευταίο όροφο (είσοδος από περίπου 30 δολάρια).

Η γύρω περιοχή, μια βιομηχανική ζώνη που συνορεύει με το East Williamsburg, αξίζει να την επισκεφθείτε ξανά κατά τη διάρκεια της ημέρας για τη βασική καλλιτεχνική της σκηνή, συμπεριλαμβανομένων των τοιχογραφιών τέχνης του δρόμου Bushwick Collective και της πολυσύχναστης νέας γκαλερί International Objects.

Κυριακή

10 π.μ. Δοκιμάστε τις γεύσεις του Sunset Park

Ανεβείτε στο πλοίο του South Brooklyn – την πιο αεράτη επιλογή καλοκαιρινής μετακίνησης – για το Sunset Park, μια πολυπολιτισμική γειτονιά όπου οι γεύσεις αλλάζουν από τετράγωνο σε τετράγωνο. Ξεκινήστε από την Fourth Avenue στο Yafa, ένα γαλήνιο καφέ με αέρα Υεμένης που σερβίρει ειδικά ποτά, όπως έναν τοπικά καβουρδισμένο, μονοποικιλιακό καφέ από την Υεμένη (7 δολάρια).

Στη συνέχεια, περπατήστε στο La Flor de Izucar, ένα μεξικάνικο αρτοποιείο και καφέ στην Πέμπτη Λεωφόρο, για ένα αφράτο concha βανίλιας (1,50 δολάρια). Σταματήστε στο παρακείμενο πάρκο, που ονομάζεται επίσης Sunset Park, για να θαυμάσετε τη μαγευτική θέα στο Μπρούκλιν, τον ορίζοντα του Μανχάταν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Στέιτεν Άιλαντ.

Στη συνέχεια, εξερευνήστε την Chinatown του Μπρούκλιν, η οποία εκτείνεται στην έβδομη και την όγδοη λεωφόρο, και καταλήξτε στο Kai Feng Fu Dumpling House, ένα απλές και μόνο με μετρητά επιχειρήσεις για τηγανίτες με σουσάμι (1,75 δολάρια) και τηγανητά ζυμαρικά με χοιρινό και σχοινόπρασο, περιχυμένα με σάλτσα σόγιας, ξύδι και λάδι τσίλι (2,50 δολάρια για έξι).

1 μ.μ. Χαρά για τα αξιοθέατα του νότιου Μπρούκλιν

Είναι μια καλοκαιρινή ιεροτελεστία για να ενταχθείτε στο πολύχρωμο cast των χαρακτήρων που περιδιαβαίνουν στον πεζόδρομο Riegelmann Boardwalk του Coney Island, έναν παραλιακό πεζόδρομο μήκους σχεδόν τριών μιλίων. Οι επιλογές ψυχαγωγίας είναι άφθονες, αλλά παραλείψτε τις (ακριβές) βόλτες και προτιμήστε έναν αγώνα μπέιζμπολ.

Οι Cyclones της μικρής κατηγορίας – η μοναδική επαγγελματική ομάδα μπέιζμπολ του Μπρούκλιν μετά τη σπαρακτική αναχώρηση των Dodgers για το Λος Άντζελες το 1958 – παίζουν στο Maimonides Park, ένα μικρό γήπεδο δίπλα στον παραλιακό πεζόδρομο (εισιτήρια από 20 δολάρια).

Μετά τον αγώνα, ακολουθήστε τις οικογένειες που έχουν συγκεντρωθεί στην υπαίθρια αυλή του L&B Spumoni Gardens (μια στάση του μετρό με τον N), ενός θεσμού του Μπρούκλιν που λειτουργεί από το 1939 και σερβίρει από τα παράθυρά του λαχταριστά τετράγωνα πίτσας σικελικού τύπου (4 δολάρια), παγωτά με κρέμα (6 δολάρια) και γεμάτες μπάλες spumoni (μια σπεσιαλιτέ που μοιάζει με ζελέ, 5 δολάρια).

*Η Ingrid K. Williams που έγραψε το άρθρο στους New York Times είναι τακτική συνεργάτης του ταξιδιωτικού τμήματος της εφημερίδας και ζει στο Μπρούκλιν.

*Με στοιχεία από nytimes.com / Κεντρική Photo:Unspalsh