Με την ηθοποιό Laila Abdallah ο Joe Jonas στην Ελλάδα – Φήμες για νέο ειδύλλιο

O Joe Jonas απολαμβάνει μια ηλιόλουστη απόδραση στην Ελλάδα με την εντυπωσιακή ηθοποιό Laila Abdallah.

O 34χρονος τραγουδιστής Joe Jonas εθεάθη με τη μελαχροινή καλλονή σε παραλία της Αθήνας τη Δευτέρα, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται σε τρυφερά τετ α τετ.

Ο Joe Jonas, που υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την 28χρονη ηθοποιό Σόφι Τέρνερ πέρυσι, απολάμβανε την ηλιόλουστη μέρα έχοντας στο πλευρό του την 28χρονη Laila.

Ενώ ο Joe Jonas έγινε διάσημος με το συγκρότημα The Jonas Brothers και τα κινηματογραφικά cameos, η Laila είναι πολύ διάσημη στη γενέτειρά της στον Λίβανο για τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Η ηθοποιός, που ζει στο Κουβέιτ, ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο σε μουσικά βίντεο πριν ασχοληθεί με την υποκριτική.

Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 25 τηλεοπτικές σειρές και απέκτησε τέσσερις κινηματογραφικούς ρόλους.

Όπως ο Joe Jonas και η Laila χώρισε μετά τον γάμο της με τον Ιρανό ηθοποιό Abdullah Abbas μετά από έναν χρόνο.

Η φύση της σχέσης του Joe Jonas και της Laila είναι άγνωστη, αλλά το ζευγάρι ακολουθεί ο ένας τον άλλο στο Instagram.

