Η Σίτι προσφέρει… χρυσό στον Φόντεν και τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο Άγγλο ποδοσφαιριστή

Ο Φιλ Φόντεν εξελίσσεται στον νέο ηγέτη της Μάντσεστερ Σίτι και οι Πρωταθλητές Αγγλίας θέλουν να ανταμείψουν τον νεαρό μεσοεπιθετικό με νέο συμβόλαιο, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά του στις επιτυχίες του αγγλικού συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις, άλλωστε, του 24χρονου διεθνούς άσου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο ρεκόρ της Σίτι για τέταρτο συνεχόμενο τίτλο πρωταθλήματος υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, σημειώνοντας 19 γκολ στην Premier League και δίνοντας 8 ασίστ, επιδόσεις που τού έδωσαν το βραβείο Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς από την Ένωση Συγγραφέων Football (FWA) για τη σεζόν 2023/24.

Κάπως έτσι, οι Πολίτες θέλουν να «δέσουν» έναν βασικό τους πρωταγωνιστή για αρκετά χρόνια ακόμα, προσφέροντάς του ένα «χρυσό» συμβόλαιο. Σύμφωνα με τη Sun, το νέο συμβόλαιο θα ευθυγραμμίσει τα κέρδη του Φόντεν με τους κορυφαίους παίκτες του συλλόγου όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η προτεινόμενη συμφωνία θα εξασφαλίσει την παρουσία του Φόντεν στου γαλάζιους του Μάντσεστερ μέχρι το 2030, ενώ η εβδομαδιαίες αποδοχές του Άγγλου μεσοεπιθετικού θα αγγίζουν τις 375.000 λίρες την εβδομάδα, καθιστώντας τον τον πιο ακριβοπληρωμένο Βρετανό ποδοσφαιριστή στην ιστορία.

Ο Φόντεν έκλεισε την εντυπωσιακή, για εκείνον, σεζόν με 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 27 γκολ και 12 ασίστ, ενώ θα δώσει το «παρών» και στο επερχόμενο Euro με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

