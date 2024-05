Μάντσεστερ Σίτι: Παίκτης της σεζόν στην Premier League ο Φόντεν (pic)

Ο Φιλ Φόντεν ψηφίστηκε παίκτης της χρονιάς στην Premier League, εξαργυρώνοντας έτσι την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με την οποία βοήθησε τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι αγκαλιά με τον τέταρτο σερί τίτλο, μία στροφή πριν το φινάλε. Ο Άγγλος διεθνής έχει σημειώσει 17 γκολ κι έχει «σερβίρει» 8 ασίστ σε 34 αγώνες πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν, παίζοντας στο κέντρο αλλά και στα άκρα όταν χρειάζεται, ενώ μετρά 25 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Με την 38η και τελευταία αγωνιστική της Λίγκας να είναι προγραμματισμένη για αύριο Κυριακή (19/5), η Σίτι είναι δύο βαθμούς μπροστά από την Άρσεναλ και αν η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κατακτήσει τον τίτλο (παίζει στην έδρα της με τη Γουέστ Χαμ), τότε ο Φόντεν θα γίνει ο νεότερος παίκτης με έξι πρωταθλήματα στην Premier League.

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος», δήλωσε ο ίδιος. «Είναι χαρά μου που προτάθηκα από τόσους πολλούς άλλους σπουδαίους παίκτες που όλοι τους έχουν απολαύσει ειδικές σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που έπαιξα φέτος και πραγματικά χαρούμενος που μπόρεσα να συνεισφέρω με τα γκολ και τις ασίστ σε όλη τη σεζόν».

Ο Φόντεν βρέθηκε στην κορυφή μιας λίστας οκτώ ποδοσφαιριστών που περιελάμβανε επίσης τους Έρλινγκ Χάαλαντ, Αλεξάντερ Ισάκ, Μάρτιν Όντεγκαρντ, Κόουλ Πάλμερ, Ντέκλαν Ράις, Βίρτζιλ φαν Ντάικ και Όλι Γουότκινς.

Οι παίκτες της Σίτι έχουν κερδίσει το βραβείο για πέντε συνεχόμενα χρόνια, καθώς ο Φόντεν ήρθε να προστεθεί στους Ρούμπεν Ντίας, Χάαλαντ και τον δύο φορές νικητή Κέβιν Ντε Μπρόινε.

