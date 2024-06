Έγινε ο «γάμος της χρονιάς» στη Βρετανία – Παρών ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, μεγάλος απών ο πρίγκιπας Χάρι

H νέα δούκισσα του Ουέστμινστερ Ολίβια Χένσον (Olivia Henson) έφτασε με ένα νυφικό βγαλμένο από παραμύθι στον Καθεδρικό Ναό του Τσέστερ για να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον δούκα Χιου Γκρόσβενορ (Hugh Grosvenor), o οποίος είναι βαφτισιμιός του βασιλιά Καρόλου και νονός του πρίγκιπα Τζορτζ και του πρίγκιπα Άρτσι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βασιλικός δημοσιογράφος Κάμερον Γουόκερ (Cameron Walker), η νύφη τράβηξε επάνω της όλα τα βλέμματα χάρη στο λαμπερό χαμόγελο παρόλο το δύσκολο καιρό που επικρατούσε κατά την άφιξή της στην εκκλησία στο πλευρό του πατέρα της, Ρούπερτ Χένσον (Rupert Henson).

Hugh Grosvenor, the 7th Duke of Westminster married Olivia Henson at Chester Cathedral today: https://t.co/1AhbQE6YNu — The Royal Watcher (@saadsalman719) June 7, 2024

Για τη μεγάλη μέρα, επέλεξε ένα ιβουάρ νυφικό διακοσμημένο με κεντημένες λεπτομέρειες οι οποίες υπήρχαν και στο πέπλο της δια χειρός Emma Victoria Payne. Τα κεντήματα περιελάμβαναν μοτίβα και μπορντούρες που κοσμούσαν το πέπλο της προ-προγιαγιάς της από το 1880. Επίσης σαν προσωπική πινελιά ήταν κεντημένα τα αρχικά της και η ημερομηνία του γάμου.

Η μεταξωτή κρεπ σατέν φούστα είχε ουρά 2 μέτρων ενώ το μήκος του πέπλου ήταν 6 μέτρα. Επίσης φάνηκε η νύφη να χρησιμοποιεί τα παπούτσια της ως «κάτι μπλε» όπως επιβάλει το γαμήλιο έθιμο στην Βρετανία.

Britain’s most eligible bachelor is off the market: but who is Hugh Grosvenor? https://t.co/PJ1LXBtfFf — Standard Lifestyle (@ESInsider) June 7, 2024

Η Ολίβια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της φορώντας την τιάρα Faberge Myrtle Leaf Tiara η οποία κατασκευάστηκε το 1906 για τις νύφες της οικογένειας Γκρόσβενορ.

Στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη με λουλούδια από τους κήπους του σπιτιού της οικογένειας του δούκα, το Eaton Hall.

Σύμφωνα με το People, ανάμεσα στους 400 υψηλούς προσκεκλημένους ήταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Ευγενία.