Επί ποδός βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στην Αγγλία καθώς αναζητούν έναν άνδρα που είναι ύποπτος για τη δολοφονία νεαρής μητέρας, ενώ βρισκόταν έξω με το μωρό της στο καρότσι.

Ο 25χρονος Habibur Masum καταζητείται μετά την επίθεση με μαχαίρι στην 27χρονη γυναίκα στην περιοχή Westgate του Μπράντφορντ το Σάββατο.

Η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ επιβεβαίωσε ότι το μωρό δεν τραυματίστηκε στην επίθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC. Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι ο δράστης ήταν γνωστός του θύματος και θεωρούνταν «πολύ επικίνδυνος».

Μιλώντας στο BBC Radio 4 τη Δευτέρα, η αντιδήμαρχος της περιοχής είπε: «Ο Habibur Masum είναι ακόμα ελεύθερος. Υπάρχει μια πολύ περίπλοκη έρευνα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με όλες τις δυνάμεις στη χώρα να προσπαθούν να εντοπίσουν τον ύποπτο. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή ήταν μια τυχαία δολοφονία, η αστυνομία γνωρίζει ότι οι δύο άνθρωποι ήταν γνωστοί μεταξύ τους».

‘A 26 year old woman pushing her baby stabbed to death in broad daylight.’

Former Metropolitan Police Detective, Peter Bleksley, discusses the manhunt taking place in connection to a murder in Bradford. pic.twitter.com/xKFoDuHbcI

— GB News (@GBNEWS) April 8, 2024