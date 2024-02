Τέσσερις μαθητές τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από συμμαθητή τους σε γυμνάσιο του Βούπερταλ στη Γερμανία. Ο δράστης έχει συλληφθεί, βρίσκεται ωστόσο σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, προκειμένου να εξακριβωθεί αν είχε συνεργούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας έφηβος επιτέθηκε εναντίον των συμμαθητών του, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις από αυτούς. Η κατάσταση των τραυματιών καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης παραμένουν ασαφείς.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με την συμμετοχή και των ειδικών δυνάμεων, ενώ ελικόπτερο της αστυνομίας συμμετέχει στην έρευνα για ενδεχόμενους συνεργούς του δράστη.

Wuppertal suspect held after students wounded at German school https://t.co/NWjmvj2n2x

BREAKING: 🇩🇪‼ Four students injured in stabbing spree at German school.

Several pupils at the Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal were attacked by a knife-wielding classmate this morning in the western German city.

More than 100 police officers were dispatched to the scene… pic.twitter.com/gPqbZqHF0N

— Remix News & Views (@RMXnews) February 22, 2024