Συναγερμός στην Ουαλία – Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουαλία έπειτα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Άμπερφαν.

Η αστυνομία έδωσε εντολή οι μαθητές και άλλων σχολείων της περιοχής να παραμείνουν προληπτικά εντός των κτηρίων, καθώς το περιστατικό θεωρείται «πολύ σοβαρό».

Armed officers at scene of “serious assault” in Aberfan, south Wales, with schools in precautionary lockdown https://t.co/vI8fJPtxCY

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε στις 9.10 το πρωί της Τρίτης και βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές καλούν τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή ενώ ένα άτομο, όπως έχει γίνει γνωστό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Armed officers respond to reports of serious assault in Aberfan, south Wales https://t.co/QWXDsvAuSZ

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 29χρονη είναι η τραυματίας από την επίθεση, στην οποία παρασχέθηκαν κρίσιμες πρώτες βοήθειες από νοσηλευτές που έσπευσαν με ασθενοφόρο.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε μια σοβαρή επίθεση που έλαβε χώρα στο Άμπερφαν λίγο πριν από τις 9.10 π.μ. σήμερα το πρωί. Ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και ζητάμε από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νότιας Ουαλίας.

#AVOIDTHEAREA | Emergency services are responding to serious assault that took place on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr just before 9.10am today.

Armed officers are in the area, and we request that people avoid the area so that we can effectively deal with this incident. pic.twitter.com/x15iikkWlI

— South Wales Police (@swpolice) December 5, 2023