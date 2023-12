Γερμανία: Μαθήτρια δημοτικού επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

Μία μαθήτρια δημοτικού τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από συμμαθήτριά της, σε σχολείο του Κουξχάφεν, στην Κάτω Σαξονία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο μαθήτριες διαπληκτίστηκαν έντονα ενώ βρίσκονταν στην αίθουσα διδασκαλίας, παρουσία των συμμαθητών τους. Ξαφνικά η μία εκ των μαθητριών, κρατώντας μαχαίρι, επιτέθηκε στη συμμαθήτριά της και την τραυμάτισε. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Είναι ακόμη ασαφές εάν την ώρα του περιστατικού στην αίθουσα βρισκόταν κάποιος εκπαιδευτικός.

An einer Schule in #Lüdingworth ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Jugendlichen gekommen. In deren Folge ist eine Schülerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Situation ist bereinigt, es besteht daher keine Gefahr mehr!

— Polizei Cuxhaven (@Polizei_CUX) December 21, 2023