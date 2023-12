Αιματηρό σκηνικό στις ΗΠΑ: Πέντε νεκροί και τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

H πρώτη κλήση, που ανέφερε μαχαίρωμα, έγινε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα), όταν ένα νεαρό κορίτσι ανέφερε ότι ο ξάδελφός της σκοτώνει την οικογένεια της. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ζητήθηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στην ίδια τοποθεσία, δήλωσαν οι Αρχές.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε περιπολία ανταποκρίθηκαν στην κλήση και έσπευσαν στην τοποθεσία, όπου εντόπισαν έναν άνδρα ο οποίος έφευγε από το σπίτι με αποσκευές.

Queens New York: Four killed in stabbing attack https://t.co/HsajWrT5vD

