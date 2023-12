Παρίσι: Το προφίλ του δράστη της αιματηρής επίθεσης – Είχε καταδικαστεί για τρομοκρατικά αδικήματα

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου το βράδυ του Σαββάτου (2/12) στο κέντρο του Παρισιού, κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Δράστης της επίθεσης, η οποία «ξύπνησε» μνήμες, ήταν ο 26χρονος Armand Rajabpour-Miyandoab. Ο νεαρός σκότωσε με μαχαίρι έναν Γερμανό τουρίστα και τραυμάτισε με σφυρί δύο περαστικούς -έναν Γάλλο περίπου 60 ετών και έναν τουρίστα, του οποίου η υπηκοότητα δεν έχει διευκρινιστεί- προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Κατά την επίθεση ο δράστης, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», ενώ κατά τη σύλληψή του είπε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι «η Γαλλία είναι συνεργός του Ισραήλ».

Video of French police arresting the Islamist terrorist Armand Rajabpour-Miyandoab who killed 1 and wounded 2 near the Eiffel Tower in Paris last night.

He had been sentenced to 4 years in prison for planning a terror attack but was released in 2020 pic.twitter.com/cPOEJWlxD5

