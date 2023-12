Παρίσι: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι – «Allah akbar» φώναζε ο δράστης

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε όταν ένας δράστης επιτέθηκε σε περαστικούς στο κέντρο του Παρισιού, έγραψε το Σάββατο ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η αστυνομία μόλις συνέλαβε με γενναιότητα έναν δράστη που επιτέθηκε σε περαστικούς στο Παρίσι, πέριξ της Κε ντε Γκρενέλ. Ένας άνθρωπος πέθανε και ένας τραυματίστηκε, ο οποίος λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες από την πυροσβεστική υπηρεσία του Παρισιού. Παράκληση να αποφύγετε την περιοχή», έγραψε ο υπουργός.

Ο δράστης σκότωσε επί τόπου με μαχαίρι έναν άνθρωπο και τραυμάτισε έναν άλλο το βράδυ του Σαββάτου στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, ενώ φέρεται να φώναξε «Αλλάχ ‘Ακμπαρ» πριν συλληφθεί, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

Ο δράστης που κατάφερε θανατηφόρα πλήγματα «γεννήθηκε στη Γαλλία» και είναι «Γάλλος», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο τραυματίας δέχεται τις πρώτες βοήθειες από τους πυροσβέστες του Παρισιού.

Το θύμα της επίθεσης βρέθηκε σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στη γέφυρα Bir-Hakeim, μεταξύ του 15ου και 16ου διαμερίσματος του Παρισιού, λίγο πριν τις 22:00, δήλωσε αστυνομική πηγή στη Le Parisien. Πέθανε από τραύμα με μαχαίρι στην πλάτη και τον ώμο.

Το δεύτερο θύμα τραυματίστηκε με σφυρί στο κεφάλι. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, περπατούσε με τη γυναίκα και το παιδί του όταν ο δράστης ήρθε πίσω του και τον χτύπησε.

Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης απείλησε την αστυνομία με ένα σφυρί. Στη συνέχεια, η αστυνομία χρησιμοποίησε ηλεκτρικό όπλο δύο φορές για να ακινητοποιήσει τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη στο Avenue du Parc de Passy.

#BreakingNews: Tragic incident near Eiffel Tower in Paris. An assailant, shouting «Allah Hu Akbar,» attacked pedestrians with a knife and a hammer. One fatality, several injured. Police have apprehended the attacker. 🇫🇷 #ParisAttack #eiffeltower #Paris pic.twitter.com/Q7umETSAat

— Jessamyn Dodd (@jessydodd) December 2, 2023