Επίθεση στη Γαλλία: Εξτρεμιστής μουσουλμάνος ο δράστης – «Δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία»

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Παρισιού, κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Δράστης είναι ένας 26χρονος Γάλλος, εξτρεμιστής μουσουλμάνος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικές διαταραχές. Σκότωσε με μαχαίρι έναν γερμανό τουρίστα και τραυμάτισε με σφυρί δύο περαστικούς – έναν Γάλλο περίπου 60 ετών και έναν τουρίστα, του οποίου η υπηκοότητα δεν διευκρινίστηκε – προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Terrorist attack in Paris with hammer and knife shouting «Allah Akbar». One dead and two injured. pic.twitter.com/puhYBn5Kwj

Κατά την επίθεση, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή και επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ο Ζεράλντ Νταρμανέν ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως ο συλληφθείς είπε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη».

Ο Ζοζέφ Σ., διευθυντής σούπερ μάρκετ, βρισκόταν σε μπαρ και ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης. Άκουσε κραυγές και περαστικούς να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια καθώς έτρεχαν να σωθούν. Περιέγραψε έναν άνδρα «με ένα σφυρί στο χέρι» που επιτέθηκε σε κάποιον που είχε σωριαστεί στο έδαφος. Μέσα σε «5-10 λεπτά» έφθασε η αστυνομία, αφηγήθηκε.

Ο δράστης της επίθεσης ήταν γνωστός στις αρχές, αφού είχε καταδικαστεί το 2016 σε τετραετή φυλάκιση επειδή σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση, αποκάλυψε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

«Δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία», διεμήνυσε η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν.

«Χαιρετίζω το θάρρος και τον επαγγελματισμό των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Islamist terror attack near the Eiffel Tower (1 killed, 2 wounded)

The attacker Armand Rajabpour-Miyandoab was jailed in 2016 for planning to stab people & released in 2020

Tonight, he told the police he did it because:

“He can’t stand watching Arabs being killed” pic.twitter.com/tsQIhKw3Hf

