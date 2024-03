Το απροσδόκητο της «σούπερ Τρίτης» - Ο Μπάιντεν έχασε από άγνωστο αντίπαλο στην αμερικανική Σαμόα

Αν και ο Τζο Μπάιντεν «σάρωσε» σε όλες τις πολιτείες όπου διεξάγονταν ψηφοφορίες για την ανάδειξη του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές χθες «Σούπερ Τρίτη», μια… φτωχή και μόνη περιοχή του αντιστάθηκε: η αμερικανική Σαμόα, αρχιπέλαγος του Ειρηνικού, επέλεξε αντί γι’ αυτόν τον εντελώς άσημο διεκδικητή του χρίσματος Τζέισον Πάλμερ.

Κατά στατιστικές προβολές και προβλέψεις αμερικανικών ΜΜΕ, ο επιχειρηματίας, με 51 ψήφους, έναντι 40 του προέδρου Μπάιντεν, κέρδισε τους έξι αντιπροσώπους στο συνέδριο του κόμματος που διακυβεύονταν.

«Επιτέλους, κάτι ιδιαίτερο κι απροσδόκητο αυτή την αδιάφορη Σούπερ Τρίτη», σχολίασε μέσω X (του πρώην Twitter) ο πολιτολόγος του πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας Λάρι Σαμπάτο.

«Υ.Γ.: Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον Τζέισον Πάλμερ.

Finally, something quirky and unexpected from this dull SuperTuesday. #Palmentum P.S. I have no clue who he is. The new Bloomberg without the billions? https://t.co/OFJRVDAGx3

— Larry Sabato (@LarrySabato) March 6, 2024