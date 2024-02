Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε πρατήριο καυσίμων στο Χάρκοβο – Επτά νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, νωρίς σήμερα σε πλήγματα με ρωσικά drones σε πρατήριο καυσίμων στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ολέχ Σινεχούμποφ.

«Δυστυχώς, ο απολογισμός των επιθέσεων του κατακτητή στο Χάρκοβο αυξήθηκε σε επτά» θανάτους, δήλωσε ο Σινεχούμποφ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

«Μεταξύ αυτών βρίσκονται τρία παιδιά: ένα 7 ετών, ένα 4 ετών και ένα μωρό περίπου έξι μηνών», πρόσθεσε.

Τα drones, τύπου Shahed ιρανικής κατασκευής, «έπληξαν πρατήριο καυσίμων με αποτέλεσμα τη διαρροή εύφλεκτου καυσίμου, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά σε 14 κατοικίες», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ.

Private houses, three-storey building of recreation center, dining room damaged in night drone attack in Kharkiv region – OVA

A hotel building, a restaurant’s summer terrace and 3 cars also caught fire. A male security guard was injured. pic.twitter.com/yws3krhcxI

— catdorina (@catdorina) February 9, 2024