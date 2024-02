Τα ρεκόρ της Άστον Βίλα και η «μυθική» σεζόν του Όλι Γουότκινς (pics+vid)

Μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της φετινής Premier League πέτυχε η Άστον Βίλα στην έδρα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με τους «χωριάτες» να επικρατούν των αντιπάλων τους με το επιβλητικό 5-0 για την 23η αγωνιστική και να παραμένουν σε τροχιά Champions League.

Μια νίκη που τους διατήρησε στην 4η θέση της βαθμολογίας και στο +2 από την Τότεναμ (46-44), η οποία ήρθε 2-2 με την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ». Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στο 90+8’, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με τον Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ.

Σπουδαία εμφάνιση και ιστορικές επιδόσεις από την ομάδα του Ουνάι Έμερι.

Το 5-0 της ομάδας του Ουνάι Έμερι στο «Μπράμαλ Λέιν» είναι μάλιστα η μεγαλύτερη σε εύρος εκτός έδρας νίκη της Άστον Βίλα στην Premier League μετά από 16 χρόνια και το 6-0 επί της Ντέρμπι Κάουντι το 2008.

2008 – Aston Villa’s 5-0 victory at Sheffield United this evening was their biggest away win in the Premier League since April 2008, when they beat Derby County 6-0 at Pride Park. Thumping. pic.twitter.com/lj0N1GJEgK — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2024

Επίσης, τα τέσσερα γκολ που έβαλαν οι «χωριάτες» στα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ήταν τα περισσότερα που έχουν μπει από ομάδα σε εκτός έδρας παιχνίδι της Premier League μετά το 2011 και τον αγώνα Μπόλτον – Τσέλσι. Σε εκείνο το ματς οι Μπλε είχαν προηγηθεί 4-0 με τα γκολ των Στάριτζ (2’, 25) και Λάμπαρντ (15’, 27’). Για την ιστορία, το παιχνίδι στο «Κομιούνιτι Στάντιουμ» του Μπόλτον είχε λήξει 1-5.

2011 – Aston Villa are the first team to score 4+ goals in the opening 30 minutes of a Premier League away game since Chelsea vs Bolton in October 2011. Beauty. pic.twitter.com/cvTJRvrfRR — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2024

Η Αστον Βίλα μάλιστα σκόραρε για τρίτη φορά στην ιστορία της τρία γκολ στα πρώτα 20 λεπτά σε αγώνα της Premier League και μάλιστα αυτή ήταν η πρώτη φορά που το κάνει εκτός έδρας. Οι άλλες δύο φορές που έβαλε τρία τέρματα (σ.σ εντός έδρας) στο πρώτο 20άλεπτο μιας αναμέτρησης της Premier League ήταν τον Οκτώβριο του 2022 απέναντι στην Μπρέντφορντ και τον Αύγουστου του 2003 κόντρα στην Λέστερ.

3 – Aston Villa have scored three goals in the opening 20 minutes of a Premier League game for just a third time (also vs Leicester in August 2003 & Brentford in October 2022), doing so away from home for the very first time in the competition. Blocks. pic.twitter.com/L1WSWp3dgA — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2024

Με τα πέντε γκολ που δέχθηκε από την Άστον Βίλα, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έφτασε τα 59 παθητικό στο φετινό πρωτάθλημα. Τα περισσότερα γκολ που έχει δεχθεί ομάδα σε 23 αγώνες στην Premier League μετά τη σεζόν 1965-66 και τη Φούλαμ (επίσης 59).

1965/66 – Sheffield United have conceded 59 goals in their 23 Premier League games this season, the most of any side at this stage of a top-flight campaign since Fulham in 1965-66 (also 59). Freefall. pic.twitter.com/VmByhWhipK — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2024

Ασύλληπτες επιδόσεις από τον Όλι Γουότκινς

Πρωταγωνιστής της Άστον Βίλα στο χθεσινό ματς ήταν ο Όλι Γουότκινς, ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ της ομάδας του και έδωσε την ασίστ στο τρίτο και στο πέμπτο. Με το γκολ που έβαλε στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης έφτασε τα 11 στο πρωτάθλημα και με τις δύο ασίστ που μοίρασε στους Μπέιλι (20’) και Μορένο (47’) έφτασε αντίστοιχα τις 12 τελικές πάσες. Ο Όλι Γουότκινς έγινε μάλιστα ο πρώτος παίκτης που φτάνει σε double double (γκολ και ασίστ) στη φετινή Premier League και παράλληλα ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Αστον Βίλα που καταφέρνει κάτι τέτοιο μετά τον Ντουάιτ Γιορκ και τη σεζόν 1995-1996.

10/10 – Ollie Watkins (11 goals, 10 assists) is the first player to reach double figures for both goals and assists in the Premier League this season and the first player to achieve this for Aston Villa in a top-flight campaign since Dwight Yorke in 1995-96. Influential. pic.twitter.com/xz5jblf9Fh — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2024

Ο επιθετικός της βρετανικής ομάδας μάλιστα είναι ο μόνος παίκτης που έχει γκολ και ασίστ σε τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια στην Premier League και ο δεύτερος με τον Μοχάμεντ Σαλάχ (22) που έχει εμπλοκή σε 20 γκολ (11 γκολ, 9 ασίστ) στο φετινό πρωτάθλημα. Μια ονειρική σεζόν για τον Όλι Γουότκινς, ο οποίος είναι δεδομένο ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα εμπλακεί σε πολλά μεταγραφικά σενάρια και το όνομά του θα γραφτεί για τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης.