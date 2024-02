Κόμπι Μέινου: Το νέο μεγάλο πρότζεκτ των «χρυσών» ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να έχει πέσει στην… αφάνεια και σε μια λειψανδρία 11+ ετών από την ημέρα που αποχώρησε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μπορεί να μην έχει κατακτήσει πρωτάθλημα έκτοτε και να έχει σηκώσει ελάχιστες κούπες, όμως συνεχίζει να έχει μια από τις κορυφαίες ακαδημίες στην Ευρώπη.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» παράγουν συνεχώς παίκτες και το πιο τρανό παράδειγμα της περασμένης σεζόν είναι αυτό του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ο οποίος πήρε ευκαιρίες από τον Έρικ Τεν Χαγκ και τον δικαίωσε, όπως και όλη τη δουλειά που γίνεται στο Μάντσεστερ, αφού πλέον είναι βασικός και αναντικατάστατος και έχει «εκτοξεύσει» την αξία του.

Εκτός από τον νεαρό Αργεντινό εξτρέμ, ο Ολλανδός τεχνικός έχει δώσει… ψήφο εμπιστοσύνης και σε ένα ακόμη wonderkid των ακαδημιών φέτος, λόγω και των πολλών τραυματισμών από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο λόγος για τον Κόμπι Μέινου, ο οποίος πήρε το… χρίσμα στην πρώτη ομάδα και δικαίωσε με το «καλημέρα» τον Τεν Χαγκ.

Παρότι είναι μόλις 18 ετών είναι πολύ ώριμος για την ηλικία του, τρέχει ακατάπαυστα, μοιράζει σωστά το παιχνίδι και όποτε χρειαστεί κινείται προς την περιοχή. Το τελευταίο μάλιστα τον έχει φέρει για τα καλά στο… προσκήνιο τις τελευταίες ώρες και όλοι στην Αγγλία μιλούν για εκείνον, αφού είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς με τη Γουλβς, με τον νεαρό να δίνει το τρίποντο στις καθυστερήσεις (3-4), με ένα απίθανο γκολ που μόνο κεντρικό χαφ δεν θυμίζει.

Ο Μέινου είναι ένας δεξιοπόδαρος παίκτης που αγωνίζεται στο κέντρο, έχει ύψος 1,75 και το… σουλούπι, αλλά και ο τρόπος που κινείται φέρνει στο μυαλό τον Ενγκολό Καντέ. Ο 18χρονος είναι ένα σπουδαίο πρότζεκτ για τους «κόκκινους διαβόλους», ενώ έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και για την ηλικία του διαθέτει μια φοβερή ηρεμία, όπως ο πρώην παίκτης της Λέστερ και της Τσέλσι.

Τη φετινή σεζόν στην Premier League έχει 8 συμμετοχές και έχει δημιουργήσει όλη κι όλη μια φάση που είναι το απίθανο γκολ νίκης που σκόραρε στο «Μολινό» απέναντι στη Γουλβς. Από εκεί και πέρα, έχει 297 σωστές πάσες και 14 τάκλιν. Είναι ένας σύγχρονος μέσος που μπορεί να μαρκάρει εξαιρετικά, αλλά και να πάρει την πρώτη μπάλα από τα στόπερ και να τη κουβαλήσει. Συνολικά στη σεζόν σε 12 συμμετοχές έχει 2 δύο τέρματα.

Ο Μέινου έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και φυσικά οι άνθρωποι της ομάδας τρίβουν τα χέρια τους, αφού έχουν ένα «χρυσό» ταλέντο να διαχειριστούν. Ο Μέινου μπορεί να κάνει τη διαφορά στο μέλλον, ενώ η διοίκηση έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές της με την πλευρά του για να ανανεώσει το συμβόλαιο του με πολύ καλύτερες απολαβές και με πλάνο… εξαετίας.

Ο Μεϊνού είναι θέμα χρόνου να υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του, ενώ από εκεί και πέρα, αν και είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Αγγλίας, έχει καταγωγή και από τον Γκάνα, λόγω των γονιών του και οι Αφρικανοί κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να τον πείσουν να αγωνιστεί με τα χρώματα αυτής της εθνικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι άνθρωποι της Γκάνας ζήτησαν και ακρόαση για να πείσουν τον παίκτη να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα και όχι με την Αγγλία. Κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Ο ίδιος φαίνεται να θέλει να παίξει για τα τρία λιοντάρια, ενώ και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επιθυμεί να τον δει με τα χρώματα της Αγγλίας, αντιλαμβανόμενος την εξέλιξη που μπορεί να έχει ο 18χρονος…

🚨 Kobbie Mainoo is in line for an improved contract in the summer to reward his breakthrough season at Manchester United.

(Source: @ChrisWheelerDM) pic.twitter.com/PARq2TsXuh

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 3, 2024