Ο Τομ Χόλαντ απαντά στις φήμες περί χωρισμού με τη Ζεντάγια

Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν φήμες περί χωρισμού λόγω του unfollow της Ζεντάγια στον αγαπημένο της.

Το ζευγάρι είναι επίσημα μαζί από το 2021, ενώ γνωρίστηκς το 2016 όταν έπαιξαν μαζί στην ταινία Spider-Man, ενσαρκώνοντας τους ρόλους των ερωτευμένων Peter Parker και MJ. Το 2022 πάλι δημοσιεύματα ήθελαν τους ηθοποιούς να περνούν ρκίση στη σχέση τους, καθώς η Ζεντάγια εμφανίστηκε μόνη της στα βραβεία Emmys.

Στην περίπτωση όμως του Instagram, η Ζεντάγια πλέον δεν ακολουθεί κανέναν. Από την πλευρά του ο Τομ Χόλαντ θέλησε να δώσει απαντήσεις και να βάλει τέλος στα όσα ακούγοντια όλο αυτό το διάστημα.

Απαντώντας σε ερώτηση του TMZ, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως οι φήμες δεν ισχύουν και το ζευγάρι εξακολουθεί να είναι μαζί. Η πραγματική ζωή άλλωστε δεν αποτυπώνεται στα social media, γεγονός που επιβεβαιώνει και η παλαιότερη δήλωση του στο The Hollywood Reporter: «Η σχέση μας είναι κάτι που προστατεύουμε απίστευτα. Θέλουμε να το κρατήσουμε όσο το δυνατόν για εμάς. Δεν πιστεύουμε ότι το οφείλουμε σε κανέναν. Είναι δικό μας θέμα και δεν έχει καμία σχέση με την καριέρα μας».

Tom Holland Denies Breakup with Zendaya Despite Rumors, Unfollow | Click to read more 👇 https://t.co/uwdBNP8Ovr

— TMZ (@TMZ) January 13, 2024