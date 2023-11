Βρετανία: Μεγάλη πορεία κατά του αντισημιτισμού, μια μέρα μετά την κινητοποίηση για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σήμερα στην πορεία κατά του αντισημιτισμού, στους δρόμους του Λονδίνου, μία ημέρα μετά τη νέα κινητοποίηση υπέρ των Παλαιστινίων στη βρετανική πρωτεύουσα.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην πορεία, που ξεκίνησε από τα δικαστήρια και κατευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο, κρατούσαν ισραηλινές και βρετανικές σημαίες ή πλακάτ με το σύνθημα «Μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό». Κάποιοι έδειχναν φωτογραφίες των ομήρων που κρατά η Χαμάς μετά την πολύνεκρη επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

«Στις 7 Οκτωβρίου ξυπνήσαμε σε μια νέα πραγματικότητα και όλοι μας υποστήκαμε σοκ από αυτό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όμερ Πλότνιαρζ, ένας 37χρονος μουσικοθεραπευτής, που κατέβηκε στην πορεία μαζί με τη σύζυγο και το παιδί του. «Θέλουμε δικαιοσύνη για τα μωρά μας, για τις γυναίκες μας, για τους αδελφούς και τις αδελφές μας, όλοι να γυρίσουν σπίτι», πρόσθεσε.



Μια άλλη διαδηλώτρια, η 52χρονη Ντέμπι Γκόλντμπεργκ, τυλιγμένη με μια ισραηλινή σημαία, είπε: «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το Ισραήλ, για να ζητήσουμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε ειρήνη και το τέλος αυτού του εφιάλτη». Η Γκόλντμπεργκ είπε ότι κατάγεται από την Αργεντινή αλλά έχει την ισραηλινή υπηκοότητα.

Britain has not seen a gathering against antisemitism of this size in almost a century, since the Battle of Cable Street.

We are proud to come together to say: This is the United Kingdom: United Against Antisemitism.#MarchAgainstAntisemitism pic.twitter.com/DSUECgglkV

— Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) November 26, 2023