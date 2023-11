Νέος αντίπαλος για τον Πούτιν – Ποιος είναι ο φιλοπόλεμος εθνικιστής που θέλει να του «κλέψει» την προεδρία

Ένας Ρώσος blogger υπέρ του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει επικρίνει σφοδρά τα στρατιωτικά σχέδια του Κρεμλίνου για τη νίκη του στον τελευταίο πόλεμο στην Ευρώπη δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ο Ρώσος εθνικιστής Ιγκόρ Γκίρκιν σε επιστολή του προς τους υποστηρικτές του, που δημοσιεύθηκε στο Telegram, δήλωσε ότι «καταλαβαίνω πολύ καλά ότι σήμερα στη Ρωσία, η συμμετοχή στην προεδρική εκστρατεία είναι σαν να κάθεσαι να παίξεις χαρτιά με επαγγελματίες».

Παρόλα αυτά δεν απελπίζεται, αφού συμπλήρωσε ότι η προσπάθειά του να ενώσει τις πατριωτικές δυνάμεις της χώρας του μπορεί να διαταράξει τα σχέδια του Κρεμλίνου για τις κάλπες του Μαρτίου στις οποίες «ο μόνος νικητής είναι γνωστός εκ των προτέρων». «Αυτή είναι η ευκαιρία μας να ενωθούμε απέναντι σε εξωτερικές και εσωτερικές απειλές», ανέφερε στην ανάρτηση, η οποία είχε τίτλο: «Θα υποβάλω υποψηφιότητα».

Ο 52χρονος Γκίρκιν, ο οποίος είναι επίσης γνωστός με το ψευδώνυμο Ιγκόρ Στρέλκοφ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία θα βρεθεί μπροστά σε μία επανάσταση, ή ακόμη και ένα εμφύλιο πόλεμο, εκτός εάν η στρατιωτική ηγεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν διεξάγει τον πόλεμο στην Ουκρανία πιο αποτελεσματικά, υπενθυμίζει το BBC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ότι ελπίζει ο Πούτιν να είναι υποψήφιος στις εκλογές του Μαρτίου για άλλη μια θητεία ως πρόεδρος, μια κίνηση που θα τον διατηρήσει στην εξουσία τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Ο Γκίρκιν, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης για υποκίνηση εξτρεμισμού, είναι βετεράνος του ρωσικού στρατού και πρώην αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) που έπαιξε βασικό ρόλο στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και αργότερα στον πόλεμο στο Ντονμπάς ως οργανωτής μαχόμενων ομάδων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ.

Putin critic Girkin wants to stand in Russia presidential election https://t.co/W4A26lMsSt

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 19, 2023