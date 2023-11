Αίγυπτος: Το μποϋκοτάζ ενάντια στο Ισραήλ, εμφύσησε νέα πνοή σε εταιρεία αναψυκτικών που ιδρύθηκε από Έλληνα

Η εκστρατεία για το μποϋκοτάζ των δυτικών παραγωγών που συνδέονται ή στηρίζουν το Ισραήλ (κίνημα BDS) αναζωπύρωσε τη ζήτηση στην Αίγυπτο για τη μάρκα αναψυκτικών που ίδρυσε Έλληνας μελισσοκόμος από την Κεφαλονιά!

Η Spiro Spathis, η παλαιότερη εταιρεία ανθρακούχων ποτών της Αιγύπτου, επιστρέφει εντυπωσιακά καθώς το μποϋκοτάζ εναντίον του Ισραήλ για τους βομβαρδισμούς της Γάζας της έστειλε χιλιάδες νέους πελάτες.

Ιδρύθηκε το 1920 από έναν Έλληνα μελισσοκόμο από την Κεφαλονιά και η «Spathis» με έτος ίδρυσης το 1920 αποτελεί μέρος της ζωής για γενιές Αιγυπτίων.

Τώρα, χάρη σε μια παναιγυπτιακή και παγκόσμια εκστρατεία για το μποϊκοτάζ των δυτικών παραγωγών που υποστηρίζουν το Ισραήλ με πρώτη και καλύτερη την Coca Cola, η μάρκα που μετράει έναν αιώνα ζωής έχει γίνει τρεντ ως το καλύτερο δείγμα της αιγυπτιακής αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Η Spiro Spathis, η οποία ήταν πάντα υπερήφανη για τον ρόλο της ως η πρώτη μάρκα αναψυκτικών της Αιγύπτου, κυκλοφορεί με συνθήματα όπως «100% Made in Egypt» και «η Αυθεντική γκαζούζα της Αιγύπτου», χρησιμοποιώντας τον αιγυπτιακό όρο «γκαζούζα» που είναι κάτι παραπάνω από γνώριμος στο ελληνικό κοινό.

Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί και η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, έχουν στοιχίζει την ζωή σε περίπου 13.000 χιλιάδες Παλαιστινίους, εκ των οποίων τουλάχιστον οι μισοί νεκροί άμαχοι ήταν ανήλικοι. Σε όλο τον κόσμο έχουν προκληθεί αντιδράσεις όχι μόνο ενάντια σε κυβερνήσεις, αλλά και ενάντια σε εταιρείες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στηρίζουν το Ισραήλ.

Παγκόσμιες μάρκες όπως τα McDonald’s και τα Starbucks αντιμετωπίζουν την λαϊκή οργή σε όλη την Μέση Ανατολή όπου το μποϋκοτάζ είναι πανίσχυρο αλλά και την Ευρώπη.

Στην Ινδονησία, οι καταναλωτές άρχισαν να μποϊκοτάρουν τα Mcdonald’s και άλλες επιχειρήσεις, όταν τα McDonald’s Ισραήλ ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαν μοιράσει χιλιάδες δωρεάν γεύματα στον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου του στη Γάζα.

Η ανακοίνωση αυτή ώθησε οργανώσεις, όπως το Κίνημα Μποϊκοτάζ, Αποεπένδυσης και Κυρώσεων (BDS), να καλέσουν σε μποϊκοτάζ των McDonald’s και άλλων επιχειρήσεων που θεωρούνται φιλοϊσραηλινές. Όπως τα Starbacks, τα Burger King, την Cat που παρέχει τις θωρακισμένες ισραηλινές μπουλντόζες που καταστρέφουν υποδομές στην Δυτική Όχθη και άλλες εταιρείες όπως η Coca Cola.

Egypt’s oldest soda brand, ‘SPIRO SPATHIS,’ comes back leading sales in Egyptian market as a result of the massive success of the Boycott Movement.

Spiro Spathis: 103 years old (1920)

Israeli Occupation: 75 years old (1948)#BDS #FreePalestine #Gaza_Genocide pic.twitter.com/ut2SuOLcx8

