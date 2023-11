Αλ Ιτιχάντ: Ανακοίνωσε τον Γκαγιάρδο έως το 2025 (pics)

Είναι επίσημο: Η Αλ Ιτιχάντ ανακοίνωσε τον Μαρσέλο Γκαγιάρδο ως νέο προπονητή της. Μετά την απόλυση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, η ομάδα του Ριάντ, κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με τον Αργεντινό προπονητή και ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασία τους.

«Νέα εποχή, υψηλότεροι στόχοι με τον κύριο Γκαγιάρδο στο τιμόνι», ανέφερε στο «X» (πρώην twitter) ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πρώην προπονητή της Ρίβερ Πλέιτ, ο οποίος έχει μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα χρόνο μετά από οκτώ σεζόν στον πάγκο των «εκατομμυριούχων» έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 με οψιόν να υπογράψει για τους επόμενους δεκαοκτώ μήνες, κάτι που θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο.

Στόχος είναι να επαναφέρει την ομάδα, στην οποία μεταξύ άλλων αγωνίζονται οι Καρίμ Μπενζεμά και Ν’ Γκολό Καντέ, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης της Σαουδικής Pro League, καθώς και να συμμετάσχει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

