Χαμάς: «Κακοσκηνοθετημένο έργο» οι «ενδείξεις» του Ισραήλ ότι όμηροι κρατούνταν σε νοσοκομείο

Για «κακοσκηνοθετημένο έργο» κάνει λόγο το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι έχει «ενδείξεις» πως η οργάνωση κρατούσε ομήρους σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο της Γάζας.

Την Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εμφανίστηκε σε ένα βίντεο δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι, στην Πόλη της Γάζας, όπου, όπως είπε, βρέθηκαν «ενδείξεις» της παρουσίας ομήρων, όπως ένα μπιμπερό ή ένα κομμάτι σχοινί κοντά σε μια καρέκλα. Έδειξε επίσης ένα χαρτί κρεμασμένο σε έναν τοίχο λέγοντας ότι ήταν το «πρόγραμμα» των «δεσμοφυλάκων» των ομήρων.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas’ subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza’s Rantisi hospital on the other side.

Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH

