Ιορδανία: Το «ατρόμητο» προσωπικό της Ιορδανικής Αεροπορίας παρέδωσε φάρμακα με...την άδεια του Ισραήλ

Ο βασιλιάς Αμπντάλα ο Β΄ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας του έριξε από αέρος ιατρική βοήθεια σε νοσοκομείο που διαχειρίζεται η Ιορδανία στη Γάζα.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα δήλωσε ότι ήταν «καθήκον» να βοηθήσει και δήλωσε ότι «θα είμαστε πάντα εκεί για τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας».

Δυστυχώς όμως για τον βασιλιά δεν πήγε πολύ καλά αυτό το αφήγημα, την ώρα που ο λαός της Ιορδανίας έχει ξεσηκωθεί και ζητά αυστηρή στάση

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

Αντίθετα η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανία είναι ίσως, Παλαιστίνια γαρ, λίγο πιο κοντά στο θυμικό του λαού της Ιορδανίας.

Με την άδεια του Ισραήλ η λήψη ιατροφαρμακευτικού υλικού από την Ιορδανία

Εν τέλει το AFP ενημέρωσε τον υπόλοιπο κόσμο πως σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla «το Ισραήλ ενέκρινε τη ρίψη ιατροφαρμακευτικού υλικού από αεροπλάνο από την Ιορδανία στη Γάζα». Το δημοσίευμα αναφέρει πως έλαβε τις πληροφορίες από ανώνυμη «ανώτερη ισραηλινή πηγή».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει τη ρίψη από αέρος, η οποία έγινε μετά τις συνομιλίες που είχε το Σάββατο στο Αμμάν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τους ομολόγους του από την Ιορδανία, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Μπλίνκεν επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη, το Ιράκ και την Κύπρο την Κυριακή, καθώς συνέχισε το θυελλώδες ταξίδι του, το οποίο επικεντρώθηκε στη βοήθεια για τους πολιορκημένους πολίτες στη Γάζα και στην αποτροπή επιθέσεων από ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων.

Το νοσοκομείο και πληροφορίες από την Ιορδανία

Ο ιορδανικός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο ιατρικός εξοπλισμός έπεσε στη Γάζα κοντά στο νοσοκομείο Sade Jordani. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η πτώση με αλεξίπτωτο πραγματοποιήθηκε με δεδομένο ότι ο εξοπλισμός του νοσοκομείου είχε σχεδόν εξαντληθεί και δεν έφταναν προμήθειες από ξηράς.