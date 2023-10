Η Κιμ Καρντάσιαν ρίχνει «άκυρο» στους πιο νέους άνδρες

Μετά τη θυελλώδη σχέση της με τον κωμικό Pete Davidson, η Κιμ Καρντάσιαν άλλαξε και θέτει πλέον όριο ηλικίας στις σχέσεις της.

Αποφάσισε να κάνει πλέον σχέση με κάποιον άνδρα που θα είναι πιο κοντά στην ηλικία της συγκριτικά με τις επιλογές στο άμεσο παρελθόν της.

«Μετά την τελευταία μου εμπειρία, έθεσα πλέον όριο ηλικίας στους άνδρες», σημείωσε χαρακτηριστικά στο ριάλιτι σόου «The Kardashians» η 42χρονη Κιμ Καρντάσιαν, αναφερόμενη στη διαφορά 13 ετών που τη «χώριζε» από τον 29χρονο κωμικό.

Kim Kardashian wants an older man for her next romance following her split from Pete Davidson:

“I just need a little bit more age appropriate. I need, like, 40s.” pic.twitter.com/X1NHXCEEHS

— Daily Loud (@DailyLoud) October 19, 2023