Χαβάη: Αναθεωρείται προς τα κάτω ο αριθμός των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάουι

Ο απολογισμός των θυμάτων των πυρκαγιών οι οποίες σάρωσαν τον περασμένο μήνα το νησί Μάουι αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, στους 97 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων έχει επίσης πλέον μειωθεί στους 31, δήλωσε ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας της Χαβάης, ο Τζος Γκριν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN χθες Παρασκευή.

Την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Γκριν έκανε λόγο για 115 νεκρούς και 66 αγνοούμενους (στη φωτογραφία από Hawaii Department of Land and Natural Resources via Reuters, επάνω, μια πινακίδα έμεινε σχεδόν άθικτη στο κατεστραμμένο από την πυρκαγιά ξενοδοχείο Pioneer).

«Δεν θα μπερδέψουμε με τραγικό τρόπο» τα λείψανα «των ανθρώπων που χάσαμε»

«Ο απολογισμός των νεκρών μειώθηκε επειδή έχουμε μαζί μας ανθρωπολόγους του υπουργείου Αμυνας, που είναι σε θέση να κάνουν πιο προχωρημένες αναλύσεις γενετικού υλικού.

»Μπόρεσαν να εξασφαλίσουν πως δεν θα μπερδέψουμε με τραγικό τρόπο [σ.σ. τα λείψανα] των ανθρώπων που χάσαμε», ανέφερε ο κυβερνήτης.

Την 8η Αυγούστου, πυρκαγιά εξαπλώθηκε αστραπιαία από τους πρόποδες ηφαιστείου στην πόλη Λαχάινα, τουριστικό πόλο έλξης, καταστρέφοντας ολοσχερώς ή προκαλώντας ζημιές σε κάπου 2.200 κτίρια.

Αυξάνονται οι αιτήσεις ανεργίας

Αξιωματούχοι στη Χαβάη ενθαρρύνουν τους τουρίστες να επισκεφθούν το Μάουι προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της τοπικής οικονομίας καθώς οι αιτήσεις ανεργίας αυξάνονται στο νησί.

Το δυτικό Μάουι δεν θα είναι προσβάσιμο στους επισκέπτες τουλάχιστον έως τις 17 Οκτωβρίου αφού οι προσπάθειες έρευνας και ανάκτησης συνεχίζονται στην κατεστραμμένη πόλη Λαχάινα, σύμφωνα με την τελευταία κήρυξη έκτακτης ανάγκης του κυβερνήτη Τζος Γκριν.