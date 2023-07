Με τη βοήθεια κατοίκων, εκατοντάδες Πορτογάλοι πυροσβέστες αγωνίζονταν χθες Τρίτη να σβήσουν τις φλόγες σε εθνικό πάρκο κοντά στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Κασκάις, όμως ισχυροί άνεμοι περιέπλεκαν τις προσπάθειές τους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 17:00 [σ.σ. τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας] σε ορεινή περιοχή, μέρος του εθνικού πάρκου Σίντρα-Κασκάις, που έχει έκταση 145 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας, της Λισαβόνας.

Πάνω από 600 πυροσβέστες με 189 οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Αεροσκάφη συμμετείχαν επίσης στις προσπάθειες κατάσβεσης, όμως σταμάτησαν να επιχειρούν αφού έπεσε το σκοτάδι.

