Για έκτη ημέρα η φωτιά στην Ρόδο μαίνεται ανεξέλεγκτη, ενώ πολλά χωριά έχουν ήδη εκκενωθεί και χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες έχουν εκτοπιστεί. Κατόπιν τούτου, οι κάτοικοι του νησιού θέλοντας να προσφέρουν έχουν προσφέρει στέγη, τροφή και νερό σε όσους δοκιμάζονται από την φωτιά.

Συγκεκριμένα, σπίτια, ξενοδοχεία, κλειστά γυμναστήρια, αίθουσες, καθώς και πλοία διατίθενται για την φιλοξενία χιλιάδων τουριστών και κατοίκων που έμεναν στις περιοχές που έχουν πληγεί από την φωτιά στην Ρόδο. Ακόμη, ο στρατός προχώρησε στο άνοιγμα των στρατοπέδων προκειμένου να φιλοξενηθούν πολίτες και τουρίστες που εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία που διέμεναν για να ξεφύγουν από την φωτιά στην Ρόδο.

Επαινετικά τα σχόλια των τουριστών για τους κατοίκους της Ρόδου

Πολλοί τουρίστες επέλεξαν το Twitter προκειμένο να ενημερώσουν για τα όσα συμβαίνουν στην Ρόδο, περιγράφοντας την ταλαιπωρία που έχουν βιώσει λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται, αλλά και την προσπάθεια των Ελλήνων να τους προσφέρουν φαγητό και στέγη.

«Στις 4 π.μ. φτάσαμε στο σχολείο και οι ντόπιοι είχαν έτοιμο φαγητό / νερό / υπνόσακους για τους ανθρώπους – καταπληκτικό!» έγραψε ένας χρήστης.

Stayed the night In a school in Rhodes centre. Got her about 4am

— 𝐉.𝐌ᶜ𝐌𝐚𝐡𝐨𝐧 (@JMcMahon88_) July 23, 2023

Ένας άλλος, που βρέθηκε επίσης σε σχολείο, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τους κατοίκους. «Ο ελληνικός λαός και οι εθελοντές ήταν καταπληκτικοί μπροστά σε μια τόσο τρομερή τραγωδία για τη χώρα τους».

Just been evacuated to a school in Rhodes. The Greek people and volunteers have been amazing in light of such a terrible tragedy for their country.

Ένας άλλος διαμαρτυρήθηκε για την πολιτική της αεροπορικής, που έκανε την προσγείωση, ενώ δεν μπορούσαν να πάνε στο ξενοδοχείο. «Πέντε από εμάς ανάμεσα σε εκατοντάδες κοιμηθήκαμε στο πάτωμα ενός σχολείου», έγραψε, λέγοντας όμως ότι «οι ντόπιοι κάνουν τα πάντα».

@TUIUK why fly us from the UK into #Rhodes #wildfires and living nightmare at 23:00 last night, knowing we weren't safe and our hotel @GennadiGrandRes was closed? 5 of us among 100s more slept on a school floor. Locals doing everything, but no sight or sound from you #stranded

«Είμαστε ασφαλείς προς το παρόν. Η πιο τρομακτική στιγμή σε ολόκληρη τη ζωή μου», έγραψε ένας χρήστης, που μεταφέρθηκε με σκάφος μαζί με τα παιδιά του, μακριά από την περιοχή της πυρκαγιάς. «Δεν ξέρω πώς θα το επεξεργαστούν, αλλά τι γενναία παιδιά», ‘έγραψε.

We are safe for now. The scariest moment in my entire life. After wading into the sea and climbing on a fishing trawler, we are away from danger. I don't know how they'll process this when the dust settles, but what brave boys. 😢 💙 Family is everything

Κάποιοι άλλοι εκφράζουν ανασφάλεια για το τι θα συμβεί. «Ακόμη στη Ρόδο, στη νότια πλευρά, σε ένα ξενοδοχείο, αφού επιβιβαστήκαμε σε ένα λεωφορείο. Κοιμηθήκαμε σε ξαπλώστρες έξω, με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους, ξυπνήσαμε και είδαμε τη φωτιά στον ορίζοντα και τη στάχτη να πέφτει πάνω μας. Το ξενοδοχείο μας φροντίζει, αλλά δεν έχουμε ιδέα πώς θα φύγουμε από το νησί».

Still on #rhodes on the south side at a hotel after getting on a bus. Slept on sun beds outside with hundreds of other people, woke up to see the fire on the horizon and ash falling on us. Hotel is looking after us but no idea how we are leaving the island yet.

Ένας άλλος χρήστης εξηγεί ότι χρειάστηκε να εκκενώσει τον χώρο στον οποίο βρισκόταν δύο φορές. «Όλοι είναι ασφαλείς, αλλά η κατάσταση θύμιζε εφιάλτη».

An interesting evening in Rhodes. Evacuated twice (from villa and then from 'safe' zone). Everyone safe but what a nightmare.

Ένας άλλος πάλι διαμαρτύρεται, επειδή, όπως λέει, δεν υπήρχε σωστή πληροφόρηση, αλλά και κανένα σχέδιο διάσωσης. Μάλιστα, υποστήριξε ότι είναι εγκλωβισμένος σε ξενοδοχείο, που τους μετέφερε ο στρατός, ενώ πρέπει να πάει στο βόρειο τμήμα του νησιού.