Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη γαλλική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ στη Γαλλία από τα πυρά αστυνομικού.

Στη σημείο υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ μπροστά στο κτίριο της πρεσβείας υπάρχουν κλούβες των ΜΑΤ.

Αλληλεγγύη στον εξεγερμένο λαό της Γαλλίας #antireport

Solidarite avec le peuple francais revolte #Nanterres #nahel

Συγκέντρωση έξω από την γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα

Protest in front of french embassy in Athens, Greece pic.twitter.com/t9LfOHFlx5

— Από τη σπίθα στη φλόγα (@SpithaFloga) July 3, 2023