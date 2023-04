Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 21χρονος Τζακ Τεϊσέιρα, μέλος της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας της Μασαχουσέτης, ο οποίος κατηγορείται ως ο άνθρωπος που διέρρευσε τα απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου, των λεγόμενων Pentagon Leaks σε τσατ διαδικτυακής ομάδας.

Ο 21χρονος συνελήφθη την Πέμπτη στο Νορθ Ντάιτον της Μασαχουσέτης και βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή προκειμένου να του αποδοθούν κατηγορίες.

Ο Τεϊσέιρα φορώντας χειροπέδες και χακί φόρμα φυλακής, κάθισε ήσυχα, άκουσε τις κατηγορίες και γύρισε το κεφάλι του μόλις μία φορά προς το μέρος των τριών μελών της οικογένειάς του χαμογελώντας τους λίγο.

Σύμφωνα με το BBC ο Τεϊσέιρα μπορεί να βρεθεί στη φυλακή μέχρι 15χρόνια εάν κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Ο 21χρονος σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ, στον 21χρονο θα αποδοθούν κατηγορίες με βάση τον νόμο περί κατασκοπείας του 1917.

Η εισαγγελέας Μασαχουσέτης απήγγειλε τις κατηγορίες της μη εξουσιοδοτημένης κράτησης, αφαίρεσης και διαρροής απόρρητων εγγράφων και υλικών. O 21χρονος ντιμετωπίζει μέχρι 10 χρόνια στη φυλακή για την πρώτη κατηγορία και μέχρι πέντε χρόνια για τη δεύτερη, δηλαδή την αφαίρεση και διαρροή απορρήτων εγγράφων.

Σύμφωνα με το γραφείο εισαγγελέα της Μασαχουσέτης ο Τεϊσέιρα θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την ακρόαση που ορίστηκε για την Τετάρτη (19/4).

Το Πεντάγωνο έχει χαρακτηρίσει τη διαρροή ως «πολύ σοβαρή» για την εθνική ασφάλεια.

Τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ δεν εντόπισαν τον Τεϊσέιρα την ώρα που έμπαινε στο δικαστήριο αλλά βρήκαν δύο ανθρώπους που πιστεύεται πως είναι οι γονείς του, μία γυναίκα που θεωρείται πως είναι η μητέρα του, Dawn Dufault και έναν άνδρα που πιστεύεται πως είναι ο πατριός του, Thomas Dufault.

Μάλιστα ο πατριός του στο άκουσμα των κατηγοριών φώναξε «Σ’ αγαπώ, Τζακ!» και εκείνος απάντησε: «Σ’ αγαπώ κι εγώ μπαμπά».

Accused Pentagon leaker, Jack Teixeira’s family leaves court after his initial appearance this morning at the federal courthouse in Boston. @NBCNews pic.twitter.com/0e3nxFMslB

— Brian Michael (@BrianMichaelNBC) April 14, 2023