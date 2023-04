Για τα ευρωπαϊκά μυστικά που αποκαλύπτουν τα Pentagon leaks γράφει το Politico, από τις ειδικές δυνάμεις που δρουν στο έδαφος της Ουκρανίας μέχρι το ότι η Πολωνία και η Σλοβενία προσφέρουν σχεδόν τα μισά τανκς που έχει στη διάθεσή του το Κίεβο. Ή ότι η Ουγγαρία μπορεί να επιτρέπει να περνούν όπλα από τον εναέριο χώρο της.

Όπως σημειώνει το γνωστό ευρωπαϊκό Μέσο, αυτές είναι μόνο μερικές από τις λεπτομέρειες σε σχέση με τη συμμετοχή της Ευρώπης στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι οποίες εμπεριέχονται σε ένα φάκελο 53 σελίδων που εξέτασε το Politico μετά τις διαρροές των απόρρητων εγγράφων από τις αμερικάνικες στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι διαρροές των εγγράφων έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις ΗΠΑ λόγω της αποκάλυψης των «παιχνιδιών» που παίζουν με τους συμμάχους τους.

Τα έγγραφα περιγράφουν λεπτομερώς τις αμερικανικές αμφιβολίες για την εαρινή επίθεση της Ουκρανίας, υποδηλώνουν ότι κατασκοπεύει τη Νότια Κορέα, ενώ παρουσιάζονται στοιχεία με τα οποία κατηγορείται η Αίγυπτος ότι συνωμοτεί για να στηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας.

Ωστόσο, η Ευρώπη, ως επί το πλείστον, όπως σημειώνει το Politico, έχει γλιτώσει από αυτές τις επιζήμιες, για τις διπλωματικές σχέσεις, αποκαλύψεις. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από τις διαρροές σε σχέση με την πολεμική προσπάθεια της Ευρώπης.

Τα αρχεία που διέρρευσαν περιέχουν πληροφορίες για τα πάντα, από μια ομάδα ειδικών δυνάμεων στην Ουκρανία που κυριαρχείται από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το πώς – και πότε – η Γαλλία και η Ισπανία θα μεταφέρουν ένα κομβικό πυραυλικό σύστημα στο πεδίο της μάχης. Τα έγγραφα περιέχουν επίσης ισχυρισμούς ότι η Τουρκία αποτελεί πιθανή πηγή όπλων για τους Ρώσους μισθοφόρους.

Το Politico δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τα έγγραφα, ενώ υπήρξαν ενδείξεις ότι ορισμένες από τις σελίδες που διέρρευσαν ήταν παραποιημένες. Ωστόσο, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την παραβίαση των πληροφοριών και συνέλαβαν έναν ύποπτο αργά την Πέμπτη, τον Τζακ Τεϊσέιρα, μέλος της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας της Μασαχουσέτης.

#Breaking Federal agents take #MA National Guardsman Jack Teixeira into custody in connection with leaked #military intelligence documents #WBZ #FBI pic.twitter.com/ai6GHe2ISp

— Cheryl Fiandaca (@CherylFiandaca) April 13, 2023