Οι New York Times ανέφεραν νωρίτερα, σε δημοσίευμά τους, ότι ο αρχηγός μιας διαδικτυακής ομάδας, όπου αναρτήθηκαν τα απόρρητα έγγραφα είναι μέλος της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας της Μασαχουσέτης.

Ο εθνοφύλακας, που ονομάζεται Τζακ Τεϊσέιρα, ηγείται της Thug Shaker Central, μιας ομάδας 20 έως 30 ατόμων με κοινό ενδιαφέρον για τα όπλα, τα ρατσιστικά memes και τα βιντεοπαιχνίδια, ανέφεραν οι Times.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε επίσημη ποινική έρευνα για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων και το Πεντάγωνο αξιολογεί τη ζημιά που προκλήθηκε από την πιο επιζήμια – ίσως – δημοσιοποίηση απόρρητων αμερικανικών πληροφοριών εδώ και χρόνια.

#Breaking Federal agents take #MA National Guardsman Jack Teixeira into custody in connection with leaked #military intelligence documents #WBZ #FBI pic.twitter.com/ai6GHe2ISp

— Cheryl Fiandaca (@CherylFiandaca) April 13, 2023