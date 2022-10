Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο Ισραήλ αποτυπώνει ότι 41% των πολιτών διαφωνούν με τον εξοπλισμό της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έγινε μετά την αυστηρή προειδοποίηση του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην προέδρου της Ρωσίας, ότι ο εξοπλισμός της Ουκρανίας θα μπορούσε να «καταστρέψει πολιτικές σχέσεις» μεταξύ Μόσχας και Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 21% των Ισραηλινών υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθούν όπλα στην Ουκρανία, ενώ το 38% δεν είναι σίγουρο.

Η αντίθεση ήταν ελαφρώς υψηλότερη σε όσους βρίσκονται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, με το 46% των ερωτηθέντων να αντιτίθεται στην κοινή χρήση αμυντικής τεχνολογίας σε αντίθεση με το 41% των αριστερών.

